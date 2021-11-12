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Japonya'da ankete göre Başbakan Kişida'nın kabinesine kamuoyu desteği yüzde 60,5 - Son Dakika

Japonya'da ankete göre Başbakan Kişida'nın kabinesine kamuoyu desteği yüzde 60,5

12.11.2021 08:01
Japonya'da ankete göre Başbakan Kişida'nın kabinesine kamuoyu desteği yüzde 60,5

Japonya'da yapılan anket, Başbakan Kişida Fumio ve kabinesine yönelik kamuoyu desteğinin yüzde 60,5'e yükseldiğini ortaya koydu.

Japonya'da yapılan anket, Başbakan Kişida Fumio ve kabinesine yönelik kamuoyu desteğinin yüzde 60,5'e yükseldiğini ortaya koydu.

Kyodo ajansının, Kişida'nın yeniden başbakan seçilmesi sonrası, 2 bin 500'den fazla kişiyle yaptığı anketinde, kabine desteği, salgın ve ekonomi politikaları soruldu.

Ankete göre, Ekim 2021 olağan seçimlerini Liberal Demokrat Parti (LDP) ile kazanan Kişida ve kabinesine destek 2,4 puan artışla yüzde 60,5'e yükseldi.

Kişida ve kabinesini beğenmeyenlerin oranı ise 3,8 puan düşüşle yüzde 23'e geriledi.

Katılımcıların yüzde 80'inden fazlası, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni dalgasına yönelik endişe taşıdığını bildirdi.

Hükümetin salgının ekonomik etkisine karşı, her hanede 18 yaş ve altı kişi başına 100 bin yen (880 dolar) mali yardım vermesini, katılımcıların sadece 5'te 1'i destekledi.

Buna göre mali yardımı, katılımcıların yüzde 19,3'ü "uygun" bulurken, yüzde 24'ü ise, bu yardımın ülke çapında tüm vatandaşlara verilmesini istedi.

Başbakan, Ekonomi, Japonya, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'da ankete göre Başbakan Kişida'nın kabinesine kamuoyu desteği yüzde 60,5 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya'da ankete göre Başbakan Kişida'nın kabinesine kamuoyu desteği yüzde 60,5 - Son Dakika
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