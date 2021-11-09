Japonya'da ankete göre Başbakan Kişida ve kabinesine kamuoyu desteği yüzde 53 - Son Dakika

Japonya'da bir anket, Başbakan Kişida Fumio ve kabinesine yönelik kamuoyu desteğinin yüzde 53'e yükseldiğini ortaya koydu.

Kamu yayıncısı NHK, hafta sonu 1200'den fazla kişiyle gerçekleştirdiği ankette, Kişida ve kabinesine yönelik kamuoyu desteğini ele aldı.

Ankete göre, Ekim 2021 olağan seçimlerini Liberal Demokrat Parti (LDP) ile kazanan Kişida ve kabinesine kamuoyu desteği yükseldi.

Seçim haftası NHK anketinde yüzde 48 olarak kaydedilen destek oranı yüzde 53'e çıktı. Beğenmeyenlerin oranı ise 2 puan düşerek yüzde 25'e geriledi.

İktidardaki LDP'nin eylül sonundaki iç seçimlerinde genel başkanlığı üstlenen Kişida, 4 Ekim'de Temsilciler Meclisinde başbakan seçilmişti.

Başbakan olarak ilk siyasi sınavına 31 Ekim'deki olağan milletvekili genel seçiminde giren Kişida, sandalye sayısını düşürse de meclis çoğunluğunu korumuştu.