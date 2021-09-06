Japonya'da ankete göre Başbakan Suga'nın "en popüler halefi" Reform Bakanı Kono - Son Dakika

Japonya'da ankette Başbakan Suga Yoşihide'nin yerine "en popüler halef" olarak İdari ve Düzenleyici Reform Bakanı Kono Taro öne çıktı.

Kyodo ajansının hafta sonu telefon yoluyla 1000'den fazla kişiye düzenlediği anket, Suga'nın yerine gelebilecek isimlerin kamuoyundaki popülerliğini sorguladı.

Buna göre İdari ve Düzenleyici Reform Bakanı Kono yüzde 31,9 oranla ilk sırada çıktı.

Eski Savunma Bakanı İşiba Şigeru yüzde 26,6 ve eski Dışişleri Bakanı Kişida Fumio ise yüzde 18,8 oy kazandı.

Göreve geldiği Eylül 2020'den beri kamuoyu desteği gittikçe düşen Suga, iktidar partisinin liderlik seçiminde yarışmayacağını geçen hafta açıklamıştı.

LDP başkanlık seçimlerinin 29 Eylül'de gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Japonya Temsilciler Meclisi (Şuugiin) milletvekillerinin resmi görev dönemi 21 Ekim'de sona eriyor. Olağan genel seçimlerin bu tarihten önce yapılması gerekiyor.