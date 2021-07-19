Japonya'da ankete göre Başbakan Suga'ya kamuoyu desteği yüzde 35,9 - Son Dakika

Japonya'da yayımlanan bir anket, Başbakan Suga Yoşihide'nin kamuoyu desteğinin yüzde 35,9'a düştüğünü ortaya çıkardı.

Kyodo ajansı, hafta sonu seçme yaşını doldurmuş ve gelişigüzel seçilmiş yaklaşık 2000 kişiye anket düzenledi.

Buna göre Eylül 2020'de göreve gelen Başbakan Suga'ya kamuoyu desteği yüzde 35,9'a geriledi.

Bu oran, Suga için Kyodo anketlerinde kayda geçmiş en düşük kamuoyu desteği oldu.

Suga ve yönetimini beğenmeyenlerin oranı 49,8'e yükseldi.

Haziran'daki Kyodo anketinde ise kamuoyu desteği yüzde 44, beğenmeyenlerin oranı da yüzde 42,2'ydi.

Olağan seçim ekim sonunda

Geçen hafta sonu kamu yayıncısı NHK, telefon yoluyla 18 yaş üstü gelişigüzel 2 binden fazla kişiye anket düzenlemişti.

NHK'nin anketinde Suga'yı destekleyenlerin oranı yüzde 33, beğenmeyenlerin oranı da yüzde 46 olarak kayda geçmişti.

Japonya'da Temsilciler Meclisi olağan seçimlerinin ekim ayı sonunda düzenlenmesi bekleniyor.