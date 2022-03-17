Japonya'da ankete katılanların yüzde 25'i Tokyo-Seul ilişkilerinde iyileşme umuyor - Son Dakika
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Japonya'da ankete katılanların yüzde 25'i Tokyo-Seul ilişkilerinde iyileşme umuyor

17.03.2022 06:49
Japonya'da ankete katılanların yüzde 25'i Tokyo-Seul ilişkilerinde iyileşme umuyor

Japonya'da ankete katılanların 4'te biri, Güney Kore'nin yeni seçilmiş Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol döneminde Tokyo-Seul ilişkilerinde ilerleme bekliyor.

Japonya'da ankete katılanların 4'te biri, Güney Kore'nin yeni seçilmiş Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol döneminde Tokyo- Seul ilişkilerinde ilerleme bekliyor.

Kamu yayıncısı NHK'nin, rastgele seçilmiş 18 yaş üstü 2 bin 200'den fazla kişiye telefonla düzenlediği anket, Tokyo-Seul ilişkilerinin geleceğini sorguladı.

Ankete katılanların yüzde 25'i, Yoon döneminde iki ülke ilişkilerinin "gelişeceğini", yüzde 59'u ilişkilerin "seyrinin değişmeyeceğini", yüzde 4'ü ise "kötüleşeceğini" ileri sürdü.

Mevcut Devlet Başkanı Moon Jae-in'in Mayıs 2017'de seçildiği dönemde yapılan ankete katılanların sadece yüzde 7'si, Pasifik komşularının ilişkilerinin gelişeceğini savunmuştu.

9 Mart'ta düzenlenen Devlet Başkanlığı seçimlerine, muhalefetteki Halkın Gücü Partisinin adayı olarak giren Yoon, oyların yüzde 48,59'unu alarak ipi göğüslemişti.

Mayıs'ta başlayacağı görevi 2027'ye kadar üstlenecek yeni Başkanın, ABD ile yakınlığı koruyup, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasını hedefleyeceği belirtiliyor.

Japonya'nın Kore Yarımadası'nı kolonileştirdiği 1910-1945'te, "zorla çalıştırılan Koreli işçiler" ile askeri birimlerde "istismar edilen Koreli kadınlar", komşuların "hassas sorunları" olarak biliniyor.

Güney Kore'nin kontrolü altında tuttuğu ve Japonya'nın Şimane eyaleti yakınlarındaki toprak parçaları Dokdo/Takeşima, uzun zamandır iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

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Güney Kore, Japonya, Tokyo, Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'da ankete katılanların yüzde 25'i Tokyo-Seul ilişkilerinde iyileşme umuyor - Son Dakika


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