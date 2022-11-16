Geçtiğimiz Pazar gecesi yerel saatle 23: 00 sıralarında yaşanan olay, annenin çöpleri atmak için binanın giriş katında bulunan depolama alanına indiği sırada yaşandı. Aynı saatlerde apartmanın önünde yatan bir çocuk olduğu ihbarını alan polis çok geçmeden olay yerine geldi. Hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuk, hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Japonya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Annesi çöp atmaya çıkan çocuk 10. kattan düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika

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