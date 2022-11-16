Annesi çöp atmaya çıkan çocuk 10. kattan düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Annesi çöp atmaya çıkan çocuk 10. kattan düşerek yaşamını yitirdi

16.11.2022 12:24

Japonya'da annesi çöp atmak için dışarıya çıkan 4 yaşındaki bir çocuk 10. kattan düşerek öldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri küçük çocuğun balkonda bulundan sandalyeye çıkıp korkuluk üzerinden aşağıya düştüğünü düşünüyor.

Japonya'nın Aomori eyaletine bağlı Hachinohe kentinde annesiyle birlikte yaşayan 4 yaşındaki bir çocuk annesi çöp atmaya indiği sırada 10. kattan düştü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Geçtiğimiz Pazar gecesi yerel saatle 23: 00 sıralarında yaşanan olay, annenin çöpleri atmak için binanın giriş katında bulunan depolama alanına indiği sırada yaşandı. Aynı saatlerde apartmanın önünde yatan bir çocuk olduğu ihbarını alan polis çok geçmeden olay yerine geldi. Hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuk, hastanede hayatını kaybetti.

DETAYLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olaya ilişkin açıklama yapan polis, çocuğun odasından çıkıp balkondaki bir sandalyeye tırmanarak ve 124 cm yüksekliğindeki korkuluğun üzerinden aşağıya düşmesinin değerlendirildiğini açıkladı. Olaya ilişkin detaylı soruşturma sürüyor.

Japonya'da annesi çöp atmaya çıkan çocuk 10. kattan düşerek öldü
Kaynak: İHA
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Japonya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Annesi çöp atmaya çıkan çocuk 10. kattan düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Annesi çöp atmaya çıkan çocuk 10. kattan düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika
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