Paris'te arkadaşını öldürüp cesedini yiyen katil yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Paris'te arkadaşını öldürüp cesedini yiyen katil yaşamını yitirdi

02.12.2022 14:59

Fransa'nın başkenti Paris'te Renee Hartevelt'ı 1981 yılında öldüren ve cesedini yiyen "Kobe Cannibal" lakaplı Japon katil Issei Sagawa, 73 yaşında zatürre sebebiyle yaşamını yitirdi.

Fransa'nın başkenti Paris'te Renée Hartevelt adında Hollandalı bir kadını 1981 yılında öldürdükten sonra cesedini yiyen "Kobe Cannibal" lakaplı Japon katil Issei Sagawa hayatını kaybetti. İşlediği cinayetle popüler kültür ikonu haline gelen 73 yaşındaki Sagawa'nın uzun süredir bakımını üstlenen ağabeyi, kardeşinin 24 Kasım'da Tokyo'daki bir hastanede zatürre nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP CESEDİNİ YEMİŞTİ

Japonya'nın Kobe kentinde 1949 yılında zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Sagawa, 28 yaşındayken edebiyat üzerine doktora yapmak için Fransa'ya gitmiş, 11 Haziran 1981'de Sorbonne'dan sınıf arkadaşı Renee Hartevelt'i bir okul ödevi için şiir çevirme bahanesiyle akşam yemeğine davet ettikten sonra tüfekle vurarak öldürmüştü. Kurbanın cansız bedenine tecavüz eden Sagawa'nın daha sonra cesedin bazı parçalarını yediği ortaya çıkmıştı. Kendini zayıf, çirkin ve küçük olarak tanımlayan Sagawa, Hartevelt'i yiyerek onun yaşam enerjisini emmeyi istediğini iddia etmişti. Cezai ehliyeti bulunmadığı gerekçesiyle Fransa'da yargılanamayan Sagawa, daha sonra Japonya'ya getirilerek bir hastaneye yatırılmıştı. Dava dosyasının Fransa'da kapatılmış olması nedeniyle ülkesinde de yargılanamayan Sagawa'nın sağlıklı olduğu sonucuna varan doktorlar, cinsel sapkınlığının Sagawa'nın cinayet için tek motivasyonu olduğunu açıklamıştı.

Arkadaşını öldürüp cesedini yiyen katil hayatını kaybetti

FİLMLERE VE KİTAPLARA KONU OLDU

Sagawa'nın 12 Ağustos 1986 da hastaneden çıktıktan sonra normal yaşamına dönmesi büyük tartışmalara neden olurken, işlediği cinayet kitap ve filmlere konu olan Sagawa bir popüler kültür ikonu haline gelmişti. 1986 ve 1997 yılları arasında programlarda sıkça misafir konuşmacı ve yorumcu olarak yer bulan Sagawa, kitaplar yazıp dergilerde yorumlar kaleme almıştı. Yıllar içinde tepkiler nedeniyle popülaritesini kaybeden ve 2013 yılında sinir sistemine kalıcı hasar veren bir beyin hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Sagawa'nın bakımını o dönemden beri erkek kardeşi üstlenmişti.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Paris'te arkadaşını öldürüp cesedini yiyen katil yaşamını yitirdi - Son Dakika

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