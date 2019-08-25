Japonya'da Asama Yanardağı'nda patlama meydana geldi

Japonya'nın doğusunda yer alan Asama Yanardağı'nda patlama meydana geldi.



Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamada, 2 bin 568 metre yüksekliğindeki yanardağda yerel saatle 7.28'de patlama olduğu ifade edildi.