Son Dakika Haberleri: Japonya'da Asama Yanardağı'nda patlama meydana geldi
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Japonya'da Asama Yanardağı'nda patlama meydana geldi

18 dakika önce

Japonya'nın doğusunda yer alan Asama Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Japonya'da Asama Yanardağı'nda patlama meydana geldi, System.String[]

Japonya'nın doğusunda yer alan Asama Yanardağı'nda patlama meydana geldi.


Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamada, 2 bin 568 metre yüksekliğindeki yanardağda yerel saatle 7.28'de patlama olduğu ifade edildi.

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Japonya, Kyodo, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 07:45 
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