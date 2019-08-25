Japonya'da Asama Yanardağı'nda patlama meydana geldi
18 dakika önce
Japonya'nın doğusunda yer alan Asama Yanardağı'nda patlama meydana geldi.
Japonya'nın doğusunda yer alan Asama Yanardağı'nda patlama meydana geldi.
Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamada, 2 bin 568 metre yüksekliğindeki yanardağda yerel saatle 7.28'de patlama olduğu ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 07:45
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