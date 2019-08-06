Son Dakika Haberleri: Japonya'da aşırı sıcaklar yaşamı olumsuz etkiliyor
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Japonya'da aşırı sıcaklar yaşamı olumsuz etkiliyor

39 dakika önce

Japonya'da geçen hafta 18 bin 347 kişi, güneş çarpması sebebiyle hastanelere başvurdu.

Japonya'da aşırı sıcaklar yaşamı olumsuz etkiliyor, System.String[]
Japonya'da geçen hafta 18 bin 347 kişi, güneş çarpması sebebiyle hastanelere başvurdu.
Japon ulusal NHK televizyonunun haberine göre, yüksek sıcaklıkların sürdüğü ada ülkesinde, Yangın ve Afet İdare Ajansı (FDMA) ülke çapında sıcak çarpma vakalarının giderek arttığını açıkladı.
Ajansa göre, 29 Temmuz-4 Ağustos'ta 18 bin 347 kişi, güneş çarpması nedeniyle hastanelere gitti.
Hastaneye başvuranlardan 57'si hayatını kaybetti.
Doğu Asya ülkesi Japonya'nın geçen hafta birçok bölgesinde sıcaklık 35 dereceyi aşmıştı.
Japonya, Japon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 07:00 Kaynak: AA
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