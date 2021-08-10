Japonya'da aşırı yağış ve kuvvetli rüzgarlar hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Japonya Doğu Demiryolları da ülkenin batısında işlek kullanılan Tokaido hattındaki bazı tren seferlerinin askıya alındığını açıkladı.

Kamu yayıncısı NHK, İwate'de 2 bin 405, Aomori'de 8 bin 399, Hokkaido'da 1204 kişiye yönelik tahliye uyarıları verildiğini bildirdi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) aşırı yağışın sürdüğü Hokkaido, Aomori, İwate ve Gifu eyaletleri için heyelan uyarılarında bulundu.

Japonya 'da sağanak ve kuvvetli rüzgarlar sonrası binlerce kişiye tahliye uyarısı verildi, tren seferleri durduruldu.

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