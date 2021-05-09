Japonya'da "Asya'da İnsan Hakları, Özgürlük ve Demokrasiye Saygı ve Dayanışma" gösterisi düzenlendi - Son Dakika

Japonya'da "Asya'da İnsan Hakları, Özgürlük ve Demokrasiye Saygı ve Dayanışma" gösterisi düzenlendi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da "Asya'da İnsan Hakları, Özgürlük ve Demokrasiye Saygı ve Dayanışma" gösterisi düzenlendi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da " Asya'da İnsan Hakları, Özgürlük ve Demokrasiye Saygı ve Dayanışma" gösterisi düzenlendi. Asya ülkelerinden insan hakları örgütlerinin üyeleri, başkentin Şibuya bölgesinde bulunan Birleşmiş Milletler Üniversitesi (UNU) binası önünde toplandı. Myanmar, Kamboçya, Moğolistan bayraklarının taşındığı gösteride "Kahrolsun Çin", "Terörist Çin", "Uygur katliamını durdur", " Doğu Türkistan'a özgürlük", "Suu Çii'yi salıver", "Güney Moğolistan'a yardım" sloganları atıldı. Daha sonra polis kordonu eşliğinde Omotesando Bulvarı'ndan Şibuya İstasyonu'na yürüyen göstericiler olaysız dağıldı. Uygur Türklerinin kalabalık temsil edildiği yürüyüşte, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlalleri protesto edildi.

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