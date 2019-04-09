Son Dakika Haberleri: Japonya'da Bahar Şöleni: Çiçek Açma Sırası Kiraz Ağaçlarında

Japonya'da Bahar Şöleni: Çiçek Açma Sırası Kiraz Ağaçlarında

55 dakika önce

Japonya'da bahar şöleni: Çiçek açma sırası kiraz ağaçlarında.

Japonya'da bahar şöleni: Çiçek açma sırası kiraz ağaçlarında

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:06 Kaynak: Youtube

Japonya, Genel
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