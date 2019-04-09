Japonya'da Bahar Şöleni: Çiçek Açma Sırası Kiraz Ağaçlarında
55 dakika önce
Japonya'da bahar şöleni: Çiçek açma sırası kiraz ağaçlarında.
Japonya
'da bahar şöleni: Çiçek açma sırası kiraz ağaçlarında
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:06 Kaynak: Youtube
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