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Japonya'da bakımevindeki 19 engelliyi öldüren zanlı idama mahkum edildi
7 saat önce
Japonya'da bakımevindeki 19 kişiyi öldüren zanlı idama mahkum edildi.
Japonya'da 2016'da engellilere hizmet veren bir bakımevinde 19 kişiyi bıçaklayarak öldüren kişi ölüm cezasına çarptırıldı.
Yokohama Bölge Mahkemesi, geçmişte çalıştığı engelli bakımevine 2016'da düzenlediği bıçaklı saldırıda 19 kişiyi öldüren ve 24 kişiyi yaralayan 30 yaşındaki Satoşi Uematsu hakkında kararını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:33
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