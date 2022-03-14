Japonya'da balıkçı teknesinde çıkan yangında 9 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Japonya'da balıkçı teknesinde çıkan yangında 9 kişi yaralandı

14.03.2022 07:39
Japonya'da balıkçı teknesinde çıkan yangında 9 kişi yaralandı

Japonya'nın güneybatısında 14 tonluk balıkçı teknesinde yangın çıktı, 9 kişi yaralandı.

Japonya'nın güneybatısında 14 tonluk balıkçı teknesinde yangın çıktı, 9 kişi yaralandı.

Güneybatıdaki Kagoşima eyaleti açıklarında, olta balıkçılarının avlandığı teknede yangın çıktı.

Eyalet açıklarında adalar bölgesindeki av turundan dönerken çıkan yangın sonrası güvertedekiler denize atladı.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, güvertede kalan 12 yaşındaki bir genci kurtardı.

Denize atlayarak kurtulan ve yaşları 30 ila 60 arasında değişen 9 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yanan 14 tonluk Grand Line Eishin Maru teknesi ise battı.

YORUMLAR
500
Japonya Başbakanı Kişida LDP-Komeito koalisyonunda istikrar arıyor Açıklaması Japonya Başbakanı Kişida LDP-Komeito koalisyonunda istikrar arıyor Açıklaması Japonya'da facianın eşiğinden dönüldü Japonya'da facianın eşiğinden dönüldü

Japonya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'da balıkçı teknesinde çıkan yangında 9 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
01:03 ABD'den çarpıcı Rusya açıklaması: Putin, Rus güçlerinin Ukrayna'da istediği ilerlemeyi gösteremediği için hüsrana uğradı
00:41 İki kulübün başkanı birbirine girdi! Tahir Kıran'dan Ali Koç'a olay sözler: Muhterem annen Rizeli, ayıp ettin
00:33 Zelenski teknoloji devlerine destek çağrısında bulundu: Ya barıştan yanasınızdır ya da savaştan
00:27 AK Parti'den istifa eden 200 kişinin İyi Parti'de rozetleri takıldı
23:59 Ukrayna'dan Rusya'nın yanında savaşmak isteyen gönüllülere mesaj: Hayatta kalırsanız savaş suçlusu sayılırsınız
23:56 Erman Toroğlu'nun hedefinde hakemler vardı! Canlı yayında öfkeden deliye döndü: Maç idare edin lan!
23:33 Ekonomistler faiz kararı beklentisini açıkladı! Hepsi aynı tahminde buluştu
23:12 Ali Koç rica etti, İsmail Kartal uyguladı: Haftanın 3-4 günü onlara ekstra idmanlar yaptıracağız
22:47 Selçuk Bayraktar'dan Kızılelma paylaşımı: Akıncı'nın pabucunu dama atabilecek tek İHA
22:43 Reha Kapsal, İsmail Kartal'ın "Arda'yı koruyoruz" açıklamasına sert çıktı: Kimden ve neden koruyor hoca?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 07:45:36. #1.11#
SON DAKİKA: Japonya'da balıkçı teknesinde çıkan yangında 9 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement