Son Dakika Haberleri: Japonya'da banliyö treniyle kamyon çarpıştı: 1 ölü, 34 yaralı
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Japonya'da banliyö treniyle kamyon çarpıştı: 1 ölü, 34 yaralı

1 saat önce

Japonya'da hemzemin geçitteki meydana gelen kazada yolcu treni, kamyona çarptı.

Japonya'da banliyö treniyle kamyon çarpıştı: 1 ölü, 34 yaralı, System.String[]
Japonya'da hemzemin geçitteki meydana gelen kazada yolcu treni, kamyona çarptı. Kamyon sürücüsü öldü, 34 kişi de yaralandı
Kaza, Japonya'nın ikinci büyük şehri Yokohama'da meydana geldi. Hemzemin geçitte meldana gelen kazada 8 vagonlu banliyö treninin, bir kamyona çarptığı; kamyon sürücüsünün öldüğü, trende bulunan 34 yolcunun yaralandığı belirtildi.
Kaza sonrasında trenden alevler yükselirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Yolcuların trenden tahliyesi
-Yükselen dumanlar
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
05.09.2019 - SAAT: 09.42 - Haber Kodu : 190905011_


Japonya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:44 Kaynak: DHA
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