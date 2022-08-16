Japonya'da Başbakan Kishida'ya suikast tehdidi - Son Dakika
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Japonya'da Başbakan Kishida'ya suikast tehdidi

16.08.2022 10:33
Japonya'da Başbakan Kishida'ya suikast tehdidi

Japonya'da polis, emniyet acil durum hattını arayarak Japonya Başbakanı Fumio Kishida'ya suikast düzenleme tehdidinde bulunan 51 yaşındaki bir erkeği tutukladı.

Japonya'da polis, emniyet acil durum hattını arayarak Japonya Başbakanı Fumio Kishida'ya suikast düzenleme tehdidinde bulunan 51 yaşındaki bir erkeği tutukladı.

Japonya'da Eski Başbakan Shinzo Abe'nin seçim konuşması yaptığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirmesinin yankıları sürerken, ülkede bu kez yeni bir suikast iddiası haberi gündeme geldi. Japonya'da polisin, emniyet acil durum hattını arayarak Japonya Başbakanı Fumio Kishida'ya suikast düzenleme tehdidinde bulunan 51 yaşındaki bir erkeği tutukladığı ortaya çıktı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, olay 10 Ağustos saat 19.30 sıralarında yaşandı. Başkent Tokyo yakınlarındaki Saitama şehrinde ikamet eden 51 yaşındaki Satoshi Yamagishi, emniyet acil durum hattı 110'u arayarak Kishida'ya suikast düzenleme tehdidinde bulundu. Yapılan teknik incelemenin ardından şahsın adresini tespit eden emniyet güçleri, şüpheliyi evinde tutukladı.

Suçlamaları reddetti

Polisteki ifadesinde suçlamaları reddeden Yamagishi'nin, olayla ilgili bilgisinin olmadığını iddia ettiği öğrenildi. Öte yandan şüphelinin evinde yapılan aramada herhangi bir silah bulunamazken, şahsın bir siyasi veya dini örgütle bağlantısı da tespit edilemedi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı. - TOKYO

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Japonya'da Başbakan Kishida'ya suikast tehdidi - Son Dakika

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