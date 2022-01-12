Japonya'da Başbakan Kişida ve kabinesine kamuoyu desteği yüzde 57 - Son Dakika

Japonya'da yapılan bir anket çalışması, kamuoyunun Başbakan Kişida Fumio ve kabinesine desteğinin yüzde 57 seviyesinde olduğunu ortaya koydu.

Kamu yayıncısı NHK, hafta sonu 1200'den fazla kişiyle gerçekleştirdiği ankette, Kişida ve kabinesine yönelik kamuoyu desteğini araştırdı.

Anketten, Ekim 2021 olağan seçimlerini Liberal Demokrat Parti (LDP) ile kazanan Kişida ve kabinesine kamuoyu desteğinin yüzde 57 olduğu sonucu çıktı.

Destek oranı NHK'nin Kasım 2021 anketinde yüzde 53, Aralık 2021 anketinde ise yüzde 50 olarak kayda geçmişti.

Kişida ve kabinesini beğenmeyenlerin oranı ise 6 puan düşüşle yüzde 20'ye indi.

Anket katılımcılarına Kovid-19 salgınıyla mücadele ve Pekin 2022 Kış Olimpiyatları kararı da soruldu.

Katılımcıların yüzde 58'i Kovid-19'a karşı Yamaguçi, Okinawa ve Hiroşima'da uygulanan kısmi "olağanüstü halin yaygınlaştırılmasını" destekledi.

Kişida kabinesinin Pekin 2022 Kış Olimpiyatlarına hükümet delegasyonu göndermeme kararını ise katılımcıların yüzde 61'i "uygun bulduğunu" bildirdi.

İktidardaki LDP'nin eylül sonundaki iç seçimlerinde genel başkanlığı üstlenen Kişida, 4 Ekim'de Temsilciler Meclisinde başbakan seçilmişti.

Başbakan olarak ilk siyasi sınavını 31 Ekim 2021'deki olağan milletvekili genel seçiminde veren Kişida, sandalye sayısını düşürse de meclis çoğunluğunu korumuştu.