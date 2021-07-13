Japonya'da Başbakan Suga'nın kamuoyu desteği en düşük seviyede - Son Dakika

Japonya'da yayımlanan bir anket, Başbakan Suga Yoşihide'nin kamuoyu desteğinin şimdiye kadarki en düşük seviyeye gerilediğini ortaya çıkardı.
Kamu yayıncısı NHK'nın telefon yoluyla hafta sonu 18 yaş üstü gelişigüzel 2 binden fazla kişiyle düzenlediği anket Başbakan Suga'ya karşı desteğin düştüğünü gösterdi.
Geçen ayki ankete kıyasla Suga'ya destek verenlerin oranı 4 puan düşüşle yüzde 33 olarak gerçekleşti.
Bu oran, Eylül 2020'de göreve gelen Suga için en düşük kamuoyu desteği oranı olarak kayda geçti.
Suga ve politikalarından memnun olmayanların oranı da 1 puan yükselişle yüzde 46'ya yükseldi.
Kaynak: AA
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