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Japonya'da Başbakan Suga'nın kamuoyu desteği en düşük seviyede - Son Dakika

Japonya'da Başbakan Suga'nın kamuoyu desteği en düşük seviyede

13.07.2021 07:54
Japonya'da Başbakan Suga'nın kamuoyu desteği en düşük seviyede, System.String[]

Japonya'da yayımlanan bir anket, Başbakan Suga Yoşihide'nin kamuoyu desteğinin şimdiye kadarki en düşük seviyeye gerilediğini ortaya çıkardı.

Japonya'da yayımlanan bir anket, Başbakan Suga Yoşihide'nin kamuoyu desteğinin şimdiye kadarki en düşük seviyeye gerilediğini ortaya çıkardı.

Kamu yayıncısı NHK'nın telefon yoluyla hafta sonu 18 yaş üstü gelişigüzel 2 binden fazla kişiyle düzenlediği anket Başbakan Suga'ya karşı desteğin düştüğünü gösterdi.

Geçen ayki ankete kıyasla Suga'ya destek verenlerin oranı 4 puan düşüşle yüzde 33 olarak gerçekleşti.

Bu oran, Eylül 2020'de göreve gelen Suga için en düşük kamuoyu desteği oranı olarak kayda geçti.

Suga ve politikalarından memnun olmayanların oranı da 1 puan yükselişle yüzde 46'ya yükseldi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'da Başbakan Suga'nın kamuoyu desteği en düşük seviyede - Son Dakika


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