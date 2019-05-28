Son Dakika Haberleri: Japonya'da bıçaklı dehşet

Japonya'da bıçaklı dehşet

1 saat önce

Japonya'da bıçakla çevredekilere saldıran bir saldırgan 2 kişinin ölümüne neden oldu.

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Japonya'da bıçakla çevredekilere saldıran bir saldırgan 2 kişinin ölümüne neden oldu. 16 kişinin yaralandığı olayın ardından kendini de bıçaklayan saldırgan öldü.

Japonya'nın Kawasaki şehrinde bıçaklı saldırı dehşeti yaşandı. 50'li yaşlarda olduğu tahmin edilen saldırgan, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 16 kişiyi yaralayıp, 2 kişiyi öldürdü. Şehirdeki Noborito İstasyonu yakınında sabah 07.40 sularında meydana geldiği kaydedilen olaydaki kurbanların çoğunun, Tama Bölgesi'ndeki bir otobüs durağında bekleyen aynı bölgedeki özel bir Katolik okulu olan Caritas İlköğretim Okulu öğrencileri olduğu ifade edildi. Sabah saatlerde yaşanan yoğunluk nedeniyle o bölgeyi seçtiği tahmin edilen saldırganın, elindeki 2 bıçakla rastgele etraftakilere saldırdığı öğrenildi. Olayda biri öğrenci, diğeri 30'lu yaşlarda bir erkek olmak üzere 2 kişi hayatını kaybederken, çoğu öğrencilerden oluşan 16 kişi yaralandı.

Bıçakla kendini yaraladı

50'li yaşlarda olduğu tahmin edilen şüphelinin, polisin olay yerine gelmesiyle kendisini de boynundan bıçakladığı öğrenilirken, kısa süre sonra hayatını kaybettiği açıklandı. Polis ekipleri, olay yerinde saldırıda kullanılan 2 bıçağın bulunduğunu açıkladı. Saldırının nedeni henüz kesin olarak bilinmezken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TOKYO
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:01 Kaynak: İHA
Sabah, Japonya, 3. Sayfa
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