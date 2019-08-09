Japonya'da bıçaklı saldırı
19 dakika önce
Japonya'nın batısında yer alan Ehime bölgesindeki bir hastaneye giren bıçaklı saldırgan, çok sayıda kişiyi yaraladı.
Japonya Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:22 Kaynak: AA
'nın batısında yer alan Ehime bölgesindeki bir hastaneye giren bıçaklı saldırgan, çok sayıda kişiyi yaraladı. Kyodo
haber ajansında yer alan habere göre, Shikokuchuo kentinde bir hastaneye giren bıçaklı bir kişi, birçok insanı yaraladı.
Acil servis çalışanları, karnından yaralanan 3 kişinin tedavi altına alındığını kaydetti.
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