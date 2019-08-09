Son Dakika Haberleri: Japonya'da bıçaklı saldırı
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Japonya'da bıçaklı saldırı

19 dakika önce

Japonya'nın batısında yer alan Ehime bölgesindeki bir hastaneye giren bıçaklı saldırgan, çok sayıda kişiyi yaraladı.

Japonya'da bıçaklı saldırı, System.String[]
Japonya'nın batısında yer alan Ehime bölgesindeki bir hastaneye giren bıçaklı saldırgan, çok sayıda kişiyi yaraladı.
Kyodo haber ajansında yer alan habere göre, Shikokuchuo kentinde bir hastaneye giren bıçaklı bir kişi, birçok insanı yaraladı.
Acil servis çalışanları, karnından yaralanan 3 kişinin tedavi altına alındığını kaydetti.
Japonya, Kyodo, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:22 Kaynak: AA
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