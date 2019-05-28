Son Dakika Haberleri: Japonya'da bıçaklı saldırı: 2 ölü, 16 yaralı

Japonya'da bıçaklı saldırı: 2 ölü, 16 yaralı

1 saat önce

KUALA Japonya'nın Kawasaki kentinde eli bıçaklı bir adamın ilkokul öğrencilerine yönelik bıçaklı saldırısında bir çocuk yaşamını yitirdi, en az 16 kişi yaralandı.

Japonya'da bıçaklı saldırı: 2 ölü, 16 yaralı, System.String[]
KUALA Japonya'nın Kawasaki kentinde eli bıçaklı bir adamın ilkokul öğrencilerine yönelik bıçaklı saldırısında bir çocuk yaşamını yitirdi, en az 16 kişi yaralandı. Saldırgan ise en son bıçağı kendisine saplayarak intihar etti.
Japon NHK televizyonunun haberine göre, başkent Tokyo yakınlarındaki endüstri kenti Kawasaki'de bir durakta otobüs bekleyen bir grup ilkokul öğrencisi, eli bıçaklı bir adamın saldırısına uğradı.
50'li yaşlarında olduğu tespit edilen adam saldırının ardından bıçağı boynuna sapladı ve kısa süre sonra tutuklandı.
Saldırgan tutuklandıktan bir süre sonra ölürken yaralanan ilkokul öğrencilerinden bir kız çocuğunun hayatını kaybettiği bildirildi.
16 kişinin yaralandığı saldırıda 3 öğrencinin durumunun kritik olduğu belirtildi.
Saldırının nedeni ise henüz bilinmiyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:39 Kaynak: AA
Japonya, Güncel
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