Son Dakika Haberleri: Japonya'da bir avuç üzüm 63 bin liraya satıldı
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Japonya'da bir avuç üzüm 63 bin liraya satıldı

1 saat önce

Japonya'da gerçekleştirilen bir müzayedede bir avuç üzüm 63 bin liraya alıcı buldu.

Japonya'da bir avuç üzüm 63 bin liraya satıldı, System.String[]
Japonya'da gerçekleştirilen bir müzayedede bir avuç üzüm 63 bin liraya alıcı buldu.

Gerçekleştirilen meyve ve sebze müzayedeleri ile zaman zaman haberlere konu olan Japonya'da, yeni bir fiyat rekoru kırıldı. Ishikawa eyaletinde gerçekleştirilen müzayedede bir avuç üzüm 1.2 milyon Yen'e (yaklaşık 63 bin lira) alıcı buldu. Japonya'nın Ishikawa eyaletindeki yerel hükümet tarafından geliştirilen özel "Ruby Roman" cinsi üzümün, yüksek şeker içeriği ve aşırı sulu olması nedeniyle yüksek kalite kategorisinde değerlendirildiği, her bir üzüm tanesinin ağırlığının 20 gramdan fazla olduğu belirtildi.

Rekor fiyat

Özel cins üzümün yetiştirildiği 12 yıldan bu yana, müzayedede ödenen en yüksek rakamın bu seneki 1.2 milyon Yen olduğu kaydedilirken, özel bir şirket adına rekor fiyatı veren Takashi Hosokawa (45), "Üzümlerin piyasa olduğu 12 yıla atıfta bulunmak ve Japonya'daki yeni Reiwa döneminin ilk müzayedesini kutlamak için 1.2 milyon Yen teklif ettik" açıklamasında bulundu.

"Ruby Roman" cinsi üzümlerden, Eylül ayı sonuna kadar 26 bin salkımlık hasat beklendiği bildirildi. - TOKYO
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:33 Kaynak: İHA
Hükümet, Japonya, Güncel
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