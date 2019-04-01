Son Dakika Haberleri: Japonya'da Bir Demiryolu Şirketi Tren Biletleri İçin Kripto Para Kabul Edecek

Japonya'da Bir Demiryolu Şirketi Tren Biletleri İçin Kripto Para Kabul Edecek

18 dakika önce

– Japonya merkezli demiryolu şirketi East Japan Railway Company (JR East), Japonya'da müşterilerine bilet satışlarında çeşitli stablecoin ve kripto para birimleriyle ödeme yapma seçeneği sunmaya hazırlanıyor.

Japonya'da Bir Demiryolu Şirketi Tren Biletleri İçin Kripto Para Kabul Edecek, System.String[]
Japonya merkezli demiryolu şirketi East Japan Railway Company (JR East), Japonya'da müşterilerine bilet satışlarında çeşitli stablecoin ve kripto para birimleriyle ödeme yapma seçeneği sunmaya hazırlanıyor.

Japon haber programı ANN News'da yer alan habere göre JR East, ten biletlerinin kripto para birimleri karşılığında satın alınabilmesi için bulut ve internet hizmet sağlayıcısı IIJ ile işbirliği yaptı. Söz konusu işbirliğiyle JR East müşterilerine, DeCurrent Virtual kripto para borsasının oluşturacağı Suica akıllı kartlarıyla bilet alım hizmeti sunmayı hedeflerken, JR East yetkilisi Shinobu Noguchi, şirketin kripto para birimleri ile ödeme yapmak isteyen müşterilerinin ihtiyaçlarını da karşılamayı amaçladığını belirtti.

Suica akıllı kartlarıyla şu an DeCurrent borsasında listelenen Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash ve Ripple'ın yanında, borsada listelenmese bile Ethereum'la tren bileti alınabileceği vurgulandı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:34 Kaynak: DHA

Japon, Japonya, Ekonomi
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