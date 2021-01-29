- Japonya'da bir eyalette daha mutasyon virüs endişesi- Ülke genelinde mutasyon vakaları 56'ya ulaştı - Son Dakika

- Japonya'da bir eyalette daha mutasyon virüs endişesi- Ülke genelinde mutasyon vakaları 56'ya ulaştı

29.01.2021 09:32

- Japonya'da bir eyalette daha mutasyon virüs endişesi Ülke genelinde mutasyon vakaları 56'ya ulaştı Japonya'da 3 kişide daha Covid-19'un İngiltere'de görülen ve daha bulaşıcı olduğu belirtilen yeni türü tespit edildi.

- Japonya'da bir eyalette daha mutasyon virüs endişesi

Ülke genelinde mutasyon vakaları 56'ya ulaştı

TOKYO - Japonya'da 3 kişide daha Covid-19'un İngiltere'de görülen ve daha bulaşıcı olduğu belirtilen yeni türü tespit edildi. Tokyo'nun komşu eyaleti Saitama'da görülen vakalar endişeye neden olurken, ülkedeki toplam mutasyon virüs vaka sayısı 56'ya yükseldi.

Covid-19 salgınının etkisini sürdürdüğü Japonya'da Sağlık Bakanlığı İngiltere'de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olduğu belirtilen mutasyona uğrayan korona virüsün 3 kişide daha tespit edildiğini duyurdu. Tokyo'nun komşu eyaleti Saitama'da kayda geçen yeni vakaların yurt dışı seyahat geçmişinin bulunmadığı bildirilirken, hastaların 20'li ve 30'lu yaşlarda olduğu belirtildi. 3 kişinin de geçtiğimiz Pazartesi günü mutasyon Covid-19 virüsünü taşıdığı doğrulanan 40'lı yaşlardaki bir Tokyo sakini ile aynı ofisi paylaştığı öğrenildi. Şahısların bu şekilde enfekte olduğunun değerlendirildiği kaydedildi. Virüsün genetik yapısının ise Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü tarafından yapılan ayrıntılı incelemede tespit edildiği açıklandı.

Durumları iyi

Hastaneye kaldırılan 3 hastanın durumlarının ciddi olmadığı bildirilirken, şahıslarla teması bulunan diğer 9 kişinin enfekte olup olmadığını belirlemek için yapılan testlerin sürdüğü kaydedildi. Son gelişmeler ülkedeki mutasyon virüs vakalarının sayısını 56'ya çıkardı.

Yeni virüs tipi yayılıyor

Covid-19'un yeni mutasyonu Japonya'da ilk olarak İngiltere'den ülkeye dönen yolcularda tespit edilmiş, daha sonra ise Brezilya'dan gelen kişilerde yeni türe rastlanmıştı. Yurt dışı seyahat geçmişi bulunmayan kişilerde ilk yerel enfeksiyonlar Shizuoka eyaletinde kayda geçmiş, daha sonra ise Tokyo'dan mutasyona uğrayan virüs vakaları bildirilmişti. Dün itibarıyla Japonya'daki toplam Covid-19 vakalarının sayısı 381 bin 137'ye ulaşırken, 5 bin 513 kişi ise hayatını kaybetti.

- Japonya'da bir eyalette daha mutasyon virüs endişesi- Ülke genelinde mutasyon vakaları 56'ya ulaştı
- Japonya'da bir eyalette daha mutasyon virüs endişesi- Ülke genelinde mutasyon vakaları 56'ya ulaştı
- Japonya'da bir eyalette daha mutasyon virüs endişesi- Ülke genelinde mutasyon vakaları 56'ya ulaştı
- Japonya'da bir eyalette daha mutasyon virüs endişesi- Ülke genelinde mutasyon vakaları 56'ya ulaştı

Koronavirüs, İngiltere, Japonya, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Japonya'da bir eyalette daha mutasyon virüs endişesi- Ülke genelinde mutasyon vakaları 56'ya ulaştı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Singapur'da koronavirüs aşısı nedeniyle hayatını kaybedenlere 1.2 milyon TL ödeme yapılacak Marmara'da 7.5 şiddetinde olası bir depremin oluşturacağı ekonomik kayıp 120 milyar doları bulacak "Instagram'ı kapatıp gidiyorum" diyen Deniz Akkaya çırılçıplak pozunu paylaştı Meteoroloji alarm verdi! Birçok ilde yoğun kar bekleniyor Defne Samyeli'ne büyük şok! Oturduğu evden çıkarılacak İsmail Küçükkaya'dan şaşırtan Fatih Portakal itirafı: Oturup yemek yemişliğim yok Nihat Özdemir'den Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran "1959" açıklaması: Bu dosya ne durumda soracağım Bisikletli tacizciye gençlerden sokak ortasında meydan dayağı
Son Dakika! 700 bini aşkın kamu işçisinin ilave ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor Son Dakika! 700 bini aşkın kamu işçisinin ilave ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor         
09:37
Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı         
09:24
6 aylık hamile kadın, 4 yaşındaki oğlunu silahlı soyguncudan böyle korudu 6 aylık hamile kadın, 4 yaşındaki oğlunu silahlı soyguncudan böyle korudu         
08:37
Nevşin Mengü'ye Nevşin Mengü'ye "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 olumlu yanını söyle" dediler, övgüleri peş peşe sıraladı         
08:10
Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım         
07:50
Son Dakika! Çin'den satın alınan 10 milyon doz aşının kalan 3.5 milyon dozluk son bölümü de İstanbul'a getirildi Son Dakika! Çin'den satın alınan 10 milyon doz aşının kalan 3.5 milyon dozluk son bölümü de İstanbul'a getirildi         
07:12
Eskişehir dünyanın en güvenli 8. şehri oldu Eskişehir dünyanın en güvenli 8. şehri oldu         
00:08
Uzun süredir ortalarda görünmeyen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı'nın görevden alındığı doğrulandı Uzun süredir ortalarda görünmeyen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı'nın görevden alındığı doğrulandı         
22:51
Arda Turan'ın satın aldığı evin fiyatı dudak uçuklattı Arda Turan'ın satın aldığı evin fiyatı dudak uçuklattı         
17:53
Benzinlikte hırsızlık yapan adam, kadın müşterinin cinsel ilişki teklifini kabul edince yakayı ele verdi Benzinlikte hırsızlık yapan adam, kadın müşterinin cinsel ilişki teklifini kabul edince yakayı ele verdi         
17:45
İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu         
15:47
Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi         
15:40
Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi         
15:35
Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini "aşı milliyetçiliği" paylaşımıyla bozdu         
15:25
16 yaşındaki genç kız, TikTok videosu çektiği sırada silahlı bir saldırgan tarafından katledildi 16 yaşındaki genç kız, TikTok videosu çektiği sırada silahlı bir saldırgan tarafından katledildi         
14:47
İmamoğlu'nun yargılandığı davada hakim ile avukat tartıştı İmamoğlu'nun yargılandığı davada hakim ile avukat tartıştı         
14:13
TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi         
13:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2021 10:07:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: - Japonya'da bir eyalette daha mutasyon virüs endişesi- Ülke genelinde mutasyon vakaları 56'ya ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei