Japonya'da bir haftada ikinci tayfun alarmı - Son Dakika

Japonya'da bu hafta başından beri etkili olan Maysak Tayfunu'nun ardından, bu kez de Haishen Tayfunu için alarm verildi. Ülkeye yaklaşan yeni tayfun nedeniyle şiddetli rüzgar ve yağış bekleyen yetkililer, riskli bölgelerdeki sakinleri tahliye çağrıları için hazırlıklı olmaya çağırdı.

Bu hafta başı itibariyle etkisini gösteren Maysak Tayfunu'nu atlatmaya çalışan Japonya'da, aynı haftada ikinci tayfun alarmı verildi. Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkenin güney kesiminden karaya yaklaşan Haishen Tayfunu'nun Cumartesi ve Pazartesi günleri arasında Japonya'da etkili olmasının beklendiğini açıkladı. Bugün yerel saat ile öğleden itibaren saatte yaklaşık 20 kilometre hızla batıya doğru hareket ettiği belirtilen tayfunun, ilerleyen saatlerde kuzeye yönelerek Okinawa Eyaleti'nin Daitojima bölgesine yaklaşacağı belirtildi. Tayfun nedeniyle oluşabilecek şiddetli yağış ve fırtına ile yüksek dalgalar konusunda uyaran yetkililer, riskli bölgelerdeki vatandaşlara olası tahliye çağrıları için hazır olma çağrısında bulundu. Tayfunun geniş bir alanda yıkıcı hasara neden olabileceği ifade edildi.

Maysak Tayfunu vurmuştu

Hafta başından itibaren Japonya'nın Okinawa Adası'nda etki gösteren ve daha sonra Kyushu bölgesine ulaşan Maysak Tayfunu 8 kişinin yaralanmasına neden olmuş, uçak ve feribot seferleri iptal edilmişti. Japonya'da etkisini yitirmeye başlayan tayfunun Güney Kore yarımadasına doğru yol aldığı açıklanmıştı. - TOKYO