Japonya'da bir market zincirinde reyon görevlilerinin yerini robot alacak - Son Dakika
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Japonya'da bir market zincirinde reyon görevlilerinin yerini robot alacak

10.08.2022 16:37
Japonya'da bir market zincirinde reyon görevlilerinin yerini robot alacak

Japonya'da bir market zincirinde reyon görevlilerinin yerini robotların alacağı bildirildi.

Japonya'da bir market zincirinde reyon görevlilerinin yerini robotların alacağı bildirildi.

The Japan Times'ın haberine göre, Tokyo merkezli robot üreten ve geliştiren Telexistence şirketinden yapılan açıklamada, 300 FamilyMart marketinde buzdolabında içeceklerin yerleştirilmesine yönelik robot kolu üretildiği belirtildi.

Şirket, yapay zekalı robotların yüzde 98'inin insan yardımı olmadan çalışabileceğini ve personelin bir ila üç saatlik çalışmasına karşılık iş yapabileceğini kaydetti.

Marketin, Telexistence'a robotların bakımı, çalıştırılması ve gerektiği hallerde sanal gerçeklikle uzaktan kontrol edebilmesi için aylık ücret ödeyeceği aktarıldı.

Söz konusu teknolojinin, mağaza çalışanlarının yükünü hafifletmesi ve zamandan tasarruf sağlaması öngörülüyor.

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Kaynak: AA

Japonya, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'da bir market zincirinde reyon görevlilerinin yerini robot alacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'da bir market zincirinde reyon görevlilerinin yerini robot alacak - Son Dakika
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