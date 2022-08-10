Şirket, yapay zekalı robotların yüzde 98'inin insan yardımı olmadan çalışabileceğini ve personelin bir ila üç saatlik çalışmasına karşılık iş yapabileceğini kaydetti.

The Japan Times'ın haberine göre, Tokyo merkezli robot üreten ve geliştiren Telexistence şirketinden yapılan açıklamada, 300 FamilyMart marketinde buzdolabında içeceklerin yerleştirilmesine yönelik robot kolu üretildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Japonya, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Japonya'da bir market zincirinde reyon görevlilerinin yerini robot alacak - Son Dakika

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