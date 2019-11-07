Japonya'da bir yengeç 265 bin liraya satıldı

Japonya'da gerçekleştirilen yılın ilk Kar Yengeci avının ardından yapılan açık artırmada bir yengeç 265 bin liraya satıldı.



Japonya'da büyük rağbet gören ve dünyanın en pahalı yengeçlerinden olan Kar Yengeci'nin av sezonu dün başladı. İlk av gününde Japon Denizi'nde yakalanan yengeçler, Japonya'nın batısındaki Tottori Limanı'nda gerçekleştirilen açık artırmada satışa sunuldu. Büyüklüğü ve şekli bakımından en uygun erkek kar yengeçlerini almak için en yüksek fiyatı vermeye çalışan katılımcılardan biri, kabuğuyla birlikte 1.24 kilo gelen bir Kar Yengeci için 5 milyon yen (yaklaşık 265 bin lira) ödedi. 265 bin liralık rekor fiyatı veren alıcının bir balıkçılık şirketini temsil ettiği öğrenilirken, yengecin Tokyo'nun en lüks semti olan Ginza bölgesindeki bir Japon restoranında müşterilere servis edileceği belirtildi.



Japonya'nın Tottori şehri açıklarında gerçekleştirilen Kar Yengeci avı 20 Mart'a kadar devam edecek. - TOKYO