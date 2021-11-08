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Japonya'da bir yengeç 5 milyon yene satıldı - Son Dakika

Japonya'da bir yengeç 5 milyon yene satıldı

08.11.2021 07:44
Japonya'da bir yengeç 5 milyon yene satıldı

Japonya'nın Işikawa eyaletinde mezada çıkarılan kar yengeci, 5 milyon yene (44 bin dolar) alıcı buldu.

Japonya'nın Işikawa eyaletinde mezada çıkarılan kar yengeci, 5 milyon yene (44 bin dolar) alıcı buldu.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, Japon Denizi kıyısındaki Kanazawa limanında sezonun ilk yengeç hasadı yapıldı.

Mezatta 14,5 santimetre kabuk enindeki 1,5 kilogramlık kar yengeci, 5 milyon yene satıldı.

Kazanan teklifi veren kişinin, eyalette kaplıca işleten bir firmanın restoran şefi olduğu açıklandı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'da bir yengeç 5 milyon yene satıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya'da bir yengeç 5 milyon yene satıldı - Son Dakika
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