Üye Girişi
Japonya'da büyük firmaların yüzde 27'si sermayelerini karbonsuz teknolojilere yatıracak - Son Dakika

Japonya'da büyük firmaların yüzde 27'si sermayelerini karbonsuz teknolojilere yatıracak

16.08.2021 07:47
Japonya'da büyük firmaların yüzde 27'si sermayelerini karbonsuz teknolojilere yatıracak, System.String[]

Japonya'da 1000'e yakın büyük firmanın yüzde 27'si sermaye yatırımlarını karbondioksit emisyonlarını azaltacak teknolojilere yönlendirecek.

Japonya'da 1000'e yakın büyük firmanın yüzde 27'si sermaye yatırımlarını karbondioksit emisyonlarını azaltacak teknolojilere yönlendirecek.

Japonya Kalkınma Bankasının (DBJ) sermayesi 1 milyar yen (9 milyon dolar) ve üzeri yaklaşık 1000 firmayı kapsayan araştırması yayımlandı.

Buna göre 1000'e yakın büyük firmanın yüzde 27'si sermaye yatırımlarını yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlara yönlendirmeyi planlıyor.

Araştırmaya katılan firmaların yüzde 33'ü, "karbonsuz toplumu" hedefleyen küresel trendi "iş çevrelerini genişletecek fırsat" olarak görüyor.

Araştırmaya göre, Tokyo metropolünde güneş enerjisi, kuzeydoğudaki Tohoku bölgesinde açık deniz rüzgar enerjisi, batıdaki Şikoku bölgesinde ise elektrikli araç batarya yatırım planları öne çıktı.

Firmaların yüzde 45'i, karbonsuzlaşmaya yönelik yatırım planları karşısındaki en büyük engelin "geliştirme masrafları" olduğunu bildirdi.

DBJ, imalat dışı endüstrilere yönelik yatırımların ise etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenebileceğini kaydetti.

Yenilenebilir Enerji, Yatırım, Japonya, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'da büyük firmaların yüzde 27'si sermayelerini karbonsuz teknolojilere yatıracak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek büyüyor! Can kaybı 66'ya ulaştı 07:42 Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek büyüyor! Can kaybı 66'ya ulaştı 65 yaşındaki tecrübeli oyuncu Oya Başar, Bodrum'da bikinili görüntülendi 07:25 65 yaşındaki tecrübeli oyuncu Oya Başar, Bodrum'da bikinili görüntülendi Fenerbahçe-Adana Demirspor maçının hakemine tepki yağıyor! Galatasaray ve Beşiktaş taraftarının isyanı çok büyük 00:16 Fenerbahçe-Adana Demirspor maçının hakemine tepki yağıyor! Galatasaray ve Beşiktaş taraftarının isyanı çok büyük
Taliban liderleri, Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda! İşte bayrağı da kaldırdıkları yeni görüntüler 23:38 Taliban liderleri, Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda! İşte bayrağı da kaldırdıkları yeni görüntüler Afganistan'dan kaçan Cumhurbaşkanı Gani'den ilk açıklama: Kan dökülmesini önlemek için ayrılmaya karar verdim 22:57 Afganistan'dan kaçan Cumhurbaşkanı Gani'den ilk açıklama: Kan dökülmesini önlemek için ayrılmaya karar verdim Tam 1,5 metre çapında ve 80 kilo! Nil Kaplumbağası denizin dibinden zor çıkarıldı 22:35 Tam 1,5 metre çapında ve 80 kilo! Nil Kaplumbağası denizin dibinden zor çıkarıldı
Türk vatandaşlarına hakaret edip 20:56 Türk vatandaşlarına hakaret edip "Gelin Gaziantep'te yapın bakalım" diyen Suriyeli tutuklandı Duygu Özaslan'dan selülitli fotoğrafını unutturacak şezlong pozu 20:14 Duygu Özaslan'dan selülitli fotoğrafını unutturacak şezlong pozu

Son Dakika Haberleri
07:44 Afganistan'ı beklenenden kısa sürede ele geçiren Taliban şaşkın: Bu kadar çabuk beklemiyorduk
07:38 Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde yüz yüze eğitim ve aşı olmayanlara getirilecek yeni kısıtlamalar var
07:25 MHP, eski milletvekili Yalçın Kaya'yı partiden ihraç ediyor! Disipline sevk edildi
07:24 65 yaşındaki tecrübeli oyuncu Oya Başar, Bodrum'da bikinili görüntülendi
07:23 Ülkesini Taliban'a terk edip kaçan Cumhurbaşkanı Gani'ye tepkiler büyüyor: Vatanı sattılar
07:19 Taliban, Cumhurbaşkanlığı sarayında toplantı yaptı
07:15 Afgan yönetmen Sahra Karimi Kabil'deki son durumu anlattı: Korku filminden kesit değil, gerçek
17:53 Husumetli aileler birbirine girdi, polis ayırmakta güçlük çekince "Yeter artık" diye isyan etti
17:49 Afganistan'da sokaklar bomboş! Taliban'ın girdiği Kabil'de endişeli bekleyiş
17:48 Şenol Can'ın başını yakacak yaptırımlar yolda! Kasımpaşa'nın usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle küme düşürülmesi isteniyor
Afganistan'ı beklenenden kısa sürede ele geçiren Taliban şaşkın: Bu kadar çabuk beklemiyorduk Afganistan'ı beklenenden kısa sürede ele geçiren Taliban şaşkın: Bu kadar çabuk beklemiyorduk         
07:45
Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde yüz yüze eğitim ve aşı olmayanlara getirilecek yeni kısıtlamalar var Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde yüz yüze eğitim ve aşı olmayanlara getirilecek yeni kısıtlamalar var         
07:39
Taliban, Cumhurbaşkanlığı sarayında toplantı yaptı Taliban, Cumhurbaşkanlığı sarayında toplantı yaptı         
07:19
Şarkıcı Gülşen'den kendisi ve oğlu için sağlıklı beslenme programı! Kola ve cipsi evine sokmuyor Şarkıcı Gülşen'den kendisi ve oğlu için sağlıklı beslenme programı! Kola ve cipsi evine sokmuyor         
00:06
Dünyaca ünlü model Carre Otis dava açtı: Defalarca tecavüze uğrayıp, zengin erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandım Dünyaca ünlü model Carre Otis dava açtı: Defalarca tecavüze uğrayıp, zengin erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandım         
22:58
Kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf tepki çeken Ebrar Karakurt'a destek yağıyor! Takım arkadaşı da yalnız bırakmadı Kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf tepki çeken Ebrar Karakurt'a destek yağıyor! Takım arkadaşı da yalnız bırakmadı         
22:56
Afganistan'ı ele geçiren Taliban, ülkenin adını Afganistan İslam Emirliği olarak değiştiriyor Afganistan'ı ele geçiren Taliban, ülkenin adını Afganistan İslam Emirliği olarak değiştiriyor         
21:12
Karşıdan esen rüzgarın tadını çıkaran Defne Samyeli siyah bikinisiyle nefes kesti Karşıdan esen rüzgarın tadını çıkaran Defne Samyeli siyah bikinisiyle nefes kesti         
20:46
Şehrin işlek caddesinde arabanın önünü kestiler! Pusuda baba öldü, oğlu yaralandı Şehrin işlek caddesinde arabanın önünü kestiler! Pusuda baba öldü, oğlu yaralandı         
20:01
Meteoroloji'den 2 bölge için şiddetli yağış uyarısı! Başlayıp biteceği tarih de verildi Meteoroloji'den 2 bölge için şiddetli yağış uyarısı! Başlayıp biteceği tarih de verildi         
18:35
Türkiye için Afganistan'da kritik süreç! Taliban'ın yaklaşımı ve NATO müttefiklerinin durumu atacağımız adımda etkileyici olacak Türkiye için Afganistan'da kritik süreç! Taliban'ın yaklaşımı ve NATO müttefiklerinin durumu atacağımız adımda etkileyici olacak         
18:10
Şenol Can'ın başını yakacak yaptırımlar yolda! Kasımpaşa'nın usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle küme düşürülmesi isteniyor Şenol Can'ın başını yakacak yaptırımlar yolda! Kasımpaşa'nın usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle küme düşürülmesi isteniyor         
17:48
Kız, Sakarya'da misafirlikte tanıştığı genç ile İstanbul turu yaptı Kız, Sakarya'da misafirlikte tanıştığı genç ile İstanbul turu yaptı         
17:21
Irmak Arıcı'nın skandalları bitmiyor! Şarkı söylemek yerine dakikalarca ayakta durdu. Irmak Arıcı'nın skandalları bitmiyor! Şarkı söylemek yerine dakikalarca ayakta durdu.         
16:23
Öfkeli babanın şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı! Kızına tokat attı, asansörün aynası çatladı Öfkeli babanın şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı! Kızına tokat attı, asansörün aynası çatladı         
16:05
Hadise, yeni sezonda O Ses Türkiye'de olacak mı? İşte O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri Hadise, yeni sezonda O Ses Türkiye'de olacak mı? İşte O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri         
14:18
Taliban üyelerinin General Raşit Dostum'un lüks villasını ele geçirdiği görüntüler ortaya çıktı Taliban üyelerinin General Raşit Dostum'un lüks villasını ele geçirdiği görüntüler ortaya çıktı         
11:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2021 08:06:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Japonya'da büyük firmaların yüzde 27'si sermayelerini karbonsuz teknolojilere yatıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement