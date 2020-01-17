Japonya'da büyük Kobe depreminin 25. yılı anılıyor

17 Ocak 2020, Japonlar bugünü büyük Kobe depreminin 25. yıl dönümü olarak anıyor. Ülke tarihinin en ölümcül depremi olan Kobe depremi 1995'te 6 bin 300 can aldı. Sayısız bina ve yapı zarar gördü, yangınlar çıktı ve Japon toplumu psikolojik ve sosyolojik derin yaralar aldı.



Uçurulan fener lambalarında '1.17' ve 'kizamu' kelimesi yer alıyor. Bu kelime genç nesillere yaşanan acıyı ve çıkarılan dersleri unutmamaları için bir dilek anlamına geliyor.