Japonya'da büyük Kobe depreminin 25. yılı anılıyor

17 Ocak 2020, Japonlar bugünü büyük Kobe depreminin 25. yıl dönümü olarak anıyor. Ülke tarihinin en ölümcül depremi olan Kobe depremi 1995'te 6 bin 300 can aldı. Sayısız bina ve yapı zarar gördü, yangınlar çıktı ve Japon toplumu psikolojik ve sosyolojik derin yaralar aldı. View on euronews