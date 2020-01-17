Japonya'da büyük Kobe depreminin 25. yılı anılıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Japonya'da büyük Kobe depreminin 25. yılı anılıyor - Son Dakika Dünya

Japonya'da büyük Kobe depreminin 25. yılı anılıyor

6 saat önce

17 Ocak 2020, Japonlar bugünü büyük Kobe depreminin 25. yıl dönümü olarak anıyor.

17 Ocak 2020, Japonlar bugünü büyük Kobe depreminin 25. yıl dönümü olarak anıyor. Ülke tarihinin en ölümcül depremi olan Kobe depremi 1995'te 6 bin 300 can aldı. Sayısız bina ve yapı zarar gördü, yangınlar çıktı ve Japon toplumu psikolojik ve sosyolojik derin yaralar aldı. View on euronews

Japonya'da büyük Kobe depreminin 25. yılı anılıyor

Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:21 
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