Son Dakika Haberleri: Japonya'da Buzullar Arasında Gemi Seyahati

Japonya'da Buzullar Arasında Gemi Seyahati

42 dakika önce

Japonya'nın Hokkaido adasının kuzeydoğusundaki Abashiri liman kentine gelen turistler sudaki buz parçaları arasında gemi seyahati deneyimi yaşıyor.

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Japonya'nın Hokkaido adasının kuzeydoğusundaki Abashiri liman kentine gelen turistler sudaki buz parçaları arasında gemi seyahati deneyimi yaşıyor
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:34 

Japonya, Dünya
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