Japonya'da Buzullar Arasında Gemi Seyahati
42 dakika önce
Japonya'nın Hokkaido adasının kuzeydoğusundaki Abashiri liman kentine gelen turistler sudaki buz parçaları arasında gemi seyahati deneyimi yaşıyor.
Japonya
'nın Hokkaido adasının kuzeydoğusundaki Abashiri liman kentine gelen turistler sudaki buz parçaları arasında gemi seyahati deneyimi yaşıyor
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:34
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