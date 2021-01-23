Japonya'da çifte vatandaşlığa karşı çıkan yasaya ilişkin açılan dava reddedildi - Son Dakika

Japonya'da vatandaşların yabancı ülke tabiiyetini elde etmekle hali hazırdaki vatandaşlıklarını kaybedeceklerini şart koşan ve çifte vatandaşlıktan men eden yasaya karşı açılan dava reddedildi.

Tokyo Bölge Mahkemesinde, Japonya'da doğan ve Avrupa'da yaşayan yaşları 30 ile 80 arasında değişen 8 kişinin, yabancı bir ülke yurttaşlığını edinmekle Japonya vatandaşlığını kaybetmenin anayasayı ihlal ettiği iddiasıyla, 2018'de açtığı dava görüldü.

Vatandaşlık kuralının anayasaya uygunluğu hükmüne varan mahkeme, çifte vatandaşlığın anayasaya uygun olduğunu açıklayarak davayı karara bağladı.

Kararı açıklayan duruşma hakimi Mori Hideaki, çifte vatandaşlığın "birey ile devlet arasında olduğu kadar, ülkeler arasındaki hak ve sorumluluklarda çatışma doğurabileceğini" söyledi.

Kyodo ajansına göre davayı Japon vatandaşlığını korumayı hedefleyen, İsviçre ya da Lihtenştayn vatandaşı 6 kişi ve başka ülke vatandaşlığına geçmeyi planlayan iki kişi dahil 8 müşteki açtı.

Karar sonrası Kyodo'ya konuşan müştekilerden İsviçre vatandaşı Nogawa Hitoşi, mahkemenin "yurt dışında yaşayan Japonların hissiyatlarını göz önünde bulundurmadığını" söyledi.

Tercih şartı

Uyruk Kanunu'nun 11. maddesine göre, Japonya dışındaki bir ülkenin tabiiyetini kendi isteğiyle kazanan Japonya vatandaşı vatandaşlığını yitiriyor.

Kanun, çifte vatandaşlığı 20 yaşın altındayken elde edenlerin 22 yaşına kadar, 20 yaşından sonra elde edenlerin de iki yıl içinde tabiiyetleri arasında tercih yapmasını şart koşuyor.

Naomi Osaka'nın tercihi

Japonya'da çifte vatandaşlığa izin verilmemesi, annesi Japon, babası Haitili olan ünlü tenis oyuncusu Naomi Osaka'nın 22 yaşına basmadan önce Japon vatandaşlığını tercih etmesiyle 2019'da gündeme gelmişti.

Kyodo ajansına göre, Ekim 2019 itibarıyla yaklaşık 518 bin Japon vatandaşı yabancı ülkelerde oturuma sahip ancak çifte vatandaşlığı bulunanların sayısı belirsizliğini koruyor.