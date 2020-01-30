Japonya'da çığ düştü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Japonya'da çığ düştü - Son Dakika

Japonya'da çığ düştü

6 saat önce

Japonya'nın Hokkaido Adası'nda çığ düşmesi sonucu 8 kişinin çığa yakalandığı açıklandı.

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Japonya'nın Hokkaido Adası'nda çığ düşmesi sonucu 8 kişinin çığa yakalandığı açıklandı.


Japonya'nın Hokkaido adasında çığ düştü. 8 Fransız turistin Hokkaido Adası'nda düşen çığa yakalandığı açıklandı. Çığ düşmesi sonucu gruptan ayrılan bir kişi yardım çağırdı. Polis, 8 kişinin Fransız olduğunu ve içlerinden birinin bilinçsiz halde bulunduğunu açıkladı. Altı erkek ve iki kadından oluşan grubun, öğleden sonra pist dışında kayak yaptığı aktarıldı. Baygın halde bulunan bir kişi dışında 7 kişide ciddi yaralanma olmadığı bildirildi. - TOKYO

Japonya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:13 Kaynak: İHA
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