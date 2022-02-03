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Japonya'da çocuğa yönelik kötü muamele ve aile içi şiddet vakaları rekor seviyede - Son Dakika

Japonya'da çocuğa yönelik kötü muamele ve aile içi şiddet vakaları rekor seviyede

03.02.2022 12:47
Japonya'da çocuğa yönelik kötü muamele ve aile içi şiddet vakaları rekor seviyede

Japonya'da çocuğa yönelik kötü muamele vakalarının sayısı 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2 bin 170'e ulaştı.

Japonya'da çocuğa yönelik kötü muamele vakalarının sayısı 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2 bin 170'e ulaştı. Aile içi şiddet vakaları da 2021'de 83 bin 35 ile rekor kırdı.

Dünyanın en güvenli ülkelerinden biri olarak bilinen Japonya'da çocuğa yönelik kötü muamele vakaları rekor düzeye yükseldi. Ulusal Polis Teşkilatı verilerine göre, önceki yıla göre yüzde 1,7 artan çocuk istismarı soruşturmalarının sayısı 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2 bin 170'e ulaştı. Ülke çapında istismar şüphesiyle çocuk esirgeme merkezlerine yerleştirilen reşit olmayan çocukların sayısının da bir önceki yıla göre yüzde 1,0 artarak 108 bin 50 ile rekor kırdığı belirtildi. 80 bin 299 çocuğun sözlü veya duygusal, 19 bin 185'inin fiziksel, 8 bin 270'inin ihmal nedenli ve 296'sının cinsel istismar şüphesiyle korumaya alındığı kaydedildi.

Aile içi şiddet vakaları 83 bin 35 ile rekor kırdı

Japonya'da geçen yıla kadar toplam suç sayısında ardışık 19 yıl boyunca düşüş gözlendiği bildirildi. 2020'ye göre, yüzde 7,5 düşüş yaşanan kriminal vakaların sayısı geçen yıl 568 bin 148 oldu. Covid-19 salgını nedeniyle işletmelere sağlanan sübvansiyonların hileli şekilde alınması ile ilgili 2 bin 192 suçun kayda geçtiği açıklanırken, cinayet ve soygun dahil ciddi suçlar yüzde 1,3 azalmayla 8 bin 823'e düştü. Adam kaçırma suçu yüzde 15,4 artarak 389'a yükselirken, aile içi şiddet vakalarının da 83 bin 35 ile rekor kırdığı bildirildi. Ayrıca siber suç vakaları da 2021'de önceki yıla göre, yüzde 24,3 artarak 12 bin 275'lik rekor sayıya ulaştı. - TOKYO

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Togo Cumhuriyeti, Japonya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Japonya'da çocuğa yönelik kötü muamele ve aile içi şiddet vakaları rekor seviyede - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya'da çocuğa yönelik kötü muamele ve aile içi şiddet vakaları rekor seviyede - Son Dakika
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