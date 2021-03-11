Japonya'da Covid-19 aşısı olan 8 kişide daha yan etki görüldü - Son Dakika

Japonya'da Pfizer-BioNTech aşısı uygulanan 8 kişi daha şiddetli bir alerjik reaksiyon olan anafilaksi geçirirken, aşılanan kişilerde yan etki olarak ortaya çıktığı düşünülen anafilaksi vakalarının sayısı 25'e yükseldi.

Yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı aşılama seferberliği çeşitli ülkelerde sürerken, 17 Şubat'tan bu yana sağlık çalışanlarını aşılamayı sürdüren Japonya'da sağlık bakanlığından yan etki açıklamaları gelmeye devam ediyor. Japonya'da Pfizer ve BioNTech tarafından korona virüse karşı geliştirilen aşının uygulandığı 8 sağlık çalışanında daha şiddetli bir alerjik reaksiyon olan anafilaksi gözlendiğini açıkladı. 20'li ve 50'li yaşlar arasındaki kişilerden oluşan gruptaki bireylerin geçtiğimiz 2 gün içinde aşılandığı ifade edilirken, ortaya çıkan belirtilerin mide bulantısı, baş dönmesi ve baş ağrısı olduğu belirtildi. Söz konusu 8 sağlık çalışanının, belirli yiyecek ve ilaçlara karşı alerji geçmişi ya da astım ve diyabet gibi kronik sağlık sorunları olduğu öğrenilirken, durumlarının tıbbi müdahalenin ardından normale döndüğü kaydedildi. Gözlenen yan etkiler ile aşılama arasında somut bir ilişkinin bulunup bulunmadığını belirlemek üzere detaylı inceleme yapılacağı duyuruldu.

6 BİNDE 1 YAN ETKİ

Japonya'da dün itibariyle 148 bin 915 sağlık çalışanı aşılanmış, son vakalar dahil şimdiye dek 25 kişide aşılamanın ardından anafilaksi gözlenmişti. Yan etki vakalarının aşılanan kişilere göre oranının ise yaklaşık 6 binde 1 olduğu açıklanmıştı. Ülkede Covid-19 vakalarının toplam sayısı bugün itibariyle 444 bin 265'e ulaşmış, şimdiye kadar 8 bin 437 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

ÖLÜMCÜL OLABİLİYOR

Aniden gelişen ve ölüme neden olabilen ciddi bir alerjik reaksiyon olarak bilinen anafilaksi, genel olarak kızarıklık, kaşıntı, boğaz şişmesi ve kan basıncının düşmesi gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Anafilaksinin yaygın nedenleri arasında ise böcek ısırmaları, gıdalar ve ilaçlar yer alıyor.

(Burak Ersoy/İHA)