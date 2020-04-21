Japonya'da Covid-19'dan 16 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika

Japonya'da 16 kişinin daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 294'e yükseldi, vaka sayısı ise 12 bin 255'e ulaştı.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılmaya devam eden ölümcül korona virüs (Covid-19), Japonya'da 16 kişinin daha hayatını kaybetmesine neden oldu. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, bugün kaydedilen 16 yeni ölüm vakası, ülkedeki toplam can kaybı sayısını 294'e yükseltti. Karantina gemisi Diamond Princess'in yolcuları arasından yaşamını yitiren 13 kişi haricinde Japonya'nın farklı eyaletlerinden 281 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiği açıklandı.



390 yeni vaka



Bugün 123'ü başkent Tokyo'da olmak üzere ülke genelinde tespit edilen toplam 390 vaka, ülkedeki vaka sayısını ise 12 bin 255'e yükseltti. Karantina gemisi Diamond Princess'in yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında ülke çapında 11 bin 543 kişiye korona virüsün bulaştığı bildirildi. Bugün itibariyle ülke genelindeki 236 korona virüs hastasının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken iyileşerek tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edilen kişi sayısının bin 356'ya ulaştığı kaydedildi. - TOKYO