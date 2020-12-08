Japonya'da Covid-19 ile mücadelede 707 milyar dolarlık ek paket - Son Dakika

Japonya'da Covid-19 ile mücadelede 707 milyar dolarlık ek paket

08.12.2020 09:57
Japonya'da Covid-19 ile mücadelede 707 milyar dolarlık ek paket, System.String[]

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, hükümetin korona virüs salgınının ekonomik etkisini hafifletmek için 73.6 trilyon Yen (yaklaşık 707 milyar dolar) değerinde ek bir ekonomik paket hazırladığını açıkladı.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, hükümetin korona virüs salgınının ekonomik etkisini hafifletmek için 73.6 trilyon Yen (yaklaşık 707 milyar dolar) değerinde ek bir ekonomik paket hazırladığını açıkladı.

Dünya genelinde yaklaşık 67.3 milyon kişiye bulaşarak 1.54 milyonu aşkın ölüme neden olan Covid-19 salgını küresel ekonomiyi tehdit ederken, Japonya hükümetinden piyasaları canlandırmaya yönelik yeni hamle geldi. Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, hükümetinin korona virüs salgınının ekonomik etkisini hafifletmek için 73.6 trilyon Yen (yaklaşık 707 milyar dolar) değerinde ek bir ekonomik paket hazırladığını açıkladı. Suga, paketin istihdamın sürdürülmesi, ticari faaliyetlerin devamı, ekonominin canlandırılması başta olmak üzere çevreci ve dijital teknolojilerin desteklenmesi dahil ekonomik büyüme amaçlı kullanılacağını belirtti. Hükümetin sürdürme kararı aldığı seyahat ve harcama sübvansiyonlarını da kapsaması beklenen paket, Suga'nın Eylül ayında göreve gelmesinden bu yana ilk olması nedeniyle önem taşıyor.

Japonya'da meclis daha önce 57 trilyon Yen (yaklaşık 553 milyar dolar) tutarında 2 ekstra bütçenin kullanımına onay vermiş, bu kapsamda ülkede yaşayan her bireye 100 bin Yen (yaklaşık bin dolar) nakit yardımı yapılmıştı.

Dün bin 522 yeni korona virüs enfeksiyonunun doğrulandığı Japonya'da toplam vaka sayısı 165 bin 174'e yükselmiş, ölü sayısı ise 2 bin 411 olmuştu. Son haftalarda kaydedilen rekor sayıdaki Covid-19 vakaları nedeniyle ağır hasta sayısının arttığı ülkede, sağlık sistemi ve ekonomi ile endişeler yeniden gündeme gelmişti.

(İHA)

Koronavirüs, Japonya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Japonya'da Covid-19 ile mücadelede 707 milyar dolarlık ek paket - Son Dakika Ekonomi


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