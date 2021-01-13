Japonya'da Covid-19 nedeniyle 7 eyalette daha OHAL ilan edildi - Son Dakika

Japonya'da Covid-19 nedeniyle 7 eyalette daha OHAL ilan edildi

13.01.2021 13:12
Japonya'da Covid-19 nedeniyle 7 eyalette daha OHAL ilan edildi, System.String[]

Japonya'da hükümet Covid-19 salgını nedeniyle an itibariyle 4 eyalette uygulanan OHAL kapsamına 7 eyaleti daha dahil etti.

Japonya'da hükümet Covid-19 salgını nedeniyle an itibariyle 4 eyalette uygulanan OHAL kapsamına 7 eyaleti daha dahil etti. OHAL ülkenin 47 eyaletinin 11'inde geçerli olacak.

Covid-19 vakalarındaki rekor yükselişin ardından geçtiğimiz Cuma günü Tokyo ve çevresindeki 3 eyaletinde olağanüstü hal (OHAL) uygulaması başlatılan Japonya'da kararın kapsamı genişletildi. Korona virüs salgını konusunda kendilerine danışmanlık yapan uzman kurulunun görüşlerini dikkate alan hükümet, 7 eyaletin daha OHAL uygulamasına dahil edildiğini açıkladı. Osaka, Hyogo, Kyoto, Aichi, Gifu, Fukuoka ve Tochigi eyaletlerinin de eklenmesiyle 47 eyaleti bulunan ülkede 11 eyalet OHAL uygulaması altına girmiş oldu. Yeni eyaletleri kapsayan kararın Tokyo, Saitama, Chiba ve Kanagawa'da olduğu gibi 7 Şubat'a kadar yürürlükte kalacağı bildirildi.

HEDEF İNSAN TRAFİĞİNİ AZALTMAK

Restoran ve benzeri işletmelerde enfeksiyonların yayılışını önlemeye odaklanan ve ilk olarak geçtiğimiz Cuma Tokyo, Saitama, Chiba ve Kanagawa'da uygulanmaya başlanan OHAL, yerel hükümetlere söz konusu işletmelere yerel saatle 20.00'de kapanma çağrısı yapma hakkı tanıyor. Bölge sakinlerini zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınmaya davet eden yerel otoriteler, ayrıca kitlesel etkinliklerin katılımcı sayısını sınırlayabiliyor. Ayrıca hükümet evden çalışmayı teşvik ederek insan trafiğini yüzde 70 oranında azaltmayı hedefliyor.

4 EYALETTE BAŞLADI

Japonya'da hükümet korona virüs salgını nedeniyle 4 eyalette OHAL ilan etmiş, kararın geçtiğimiz Cuma itibariyle Tokyo, Saitama, Chiba ve Kanagawa'da geçerli olacağı açıklanmıştı. Artan vaka sayıları nedeniyle 7 Şubat'a kadar yürürlükte kalacağı bildirilen uygulamanın kapsamının genişletilmesi gündeme gelmişti.

İLK DEĞİL

Japonya'da geçtiğimiz yıl 7 Nisan'da Tokyo ve diğer 6 eyalette Covid-19 salgını nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmiş, vakalardaki artışın ardından kararın kapsamı tüm ülkeyi içine alacak şekilde genişletilmişti. İlk OHAL uygulaması 25 Mayıs'ta son bulmuştu.

(Burak Ersoy/İHA)

Olağanüstü Hal, Koronavirüs, Hükümet, Japonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Japonya'da Covid-19 nedeniyle 7 eyalette daha OHAL ilan edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Karantinayı delmek isteyen kadın kocasına tasma takıp sokakta gezdi Son Dakika! Mahkeme, Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracı yönündeki kararı iptal etti Gizlilik sözleşmesiyle tartışma yaratan WhatsApp'tan yeni skandal: Özel mesajları Google ile paylaşmış Demet Şener'den boşanma sonrası ilk açıklama: Cenk çocuk istedi ama ben hazır değildim İlber Ortaylı'dan "Etek öptü" eleştirilerine yanıt: Temennadır, saygı gereğidir Tunca Nehri'nde kırmızı alarm! Sağanak yağışlar nedeniyle su debisi 20 kat arttı Kedicik Tülay Kumaşçı Adnan Oktar'ın 9 bin yıllık cezasını övdü: Allah delikanlımın şanını yüceltti Ölmeden önceki son görüntüsü! Gülerek girdiği ölüm kuyusundan cesedi çıkartıldı
Videoda uyuşturucu içirdiği Ümitcan Uygun'u yalanladı: Bize o getirdi, beraber kullandık Videoda uyuşturucu içirdiği Ümitcan Uygun'u yalanladı: Bize o getirdi, beraber kullandık         
13:13
PTT, ödeme emrini 64 gün sonra ulaştırınca çiftçiler icralık oldu PTT, ödeme emrini 64 gün sonra ulaştırınca çiftçiler icralık oldu         
12:29
Fuhuş çetesi çökertildi! Geceliğine 4 bin TL isteyen kadın, beğenmediklerini de geri çeviriyormuş Fuhuş çetesi çökertildi! Geceliğine 4 bin TL isteyen kadın, beğenmediklerini de geri çeviriyormuş         
12:12
Almanya Federasyonu'nun uzlaşma önerisini reddeden Mesut sayesinde F.Bahçe'nin borsadaki hisseleri arttı Almanya Federasyonu'nun uzlaşma önerisini reddeden Mesut sayesinde F.Bahçe'nin borsadaki hisseleri arttı         
11:43
Bu kez yağacak sanki! İstanbul'un yanı başındaki Bolu tamamen beyaza büründü Bu kez yağacak sanki! İstanbul'un yanı başındaki Bolu tamamen beyaza büründü         
11:01
İdamı son anda durdurulmuştu, Yüksek Mahkeme kararı bozdu! Lisa Montgomery zehirli iğneyle infaz edildi İdamı son anda durdurulmuştu, Yüksek Mahkeme kararı bozdu! Lisa Montgomery zehirli iğneyle infaz edildi         
10:33
İnternetten tanıştıkları adamlar hayatlarını kararttı! Günlerce tecavüz edip, zorla fuhuş yaptırdılar İnternetten tanıştıkları adamlar hayatlarını kararttı! Günlerce tecavüz edip, zorla fuhuş yaptırdılar         
10:11
Bağırsak sendromu teşhisi konulan Neslihan Atagül, hızla kilo vermeye başladı Bağırsak sendromu teşhisi konulan Neslihan Atagül, hızla kilo vermeye başladı         
09:50
Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki köstebeğin evinden 5 milyon euro çıktı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki köstebeğin evinden 5 milyon euro çıktı         
09:47
Swinger partisine baskın! Polis girdiği mekanda dans direkleri, kafesler ve yataklarla karşılaştı Swinger partisine baskın! Polis girdiği mekanda dans direkleri, kafesler ve yataklarla karşılaştı         
09:30
Yaşlı adam, boyu kadar balığı suya girerek eliyle yakalayıp kıyıya çıkardı Yaşlı adam, boyu kadar balığı suya girerek eliyle yakalayıp kıyıya çıkardı         
09:18
İsminden dolayı tartışmalara neden olan İsminden dolayı tartışmalara neden olan "Stalin Döner", açılışından bir gün sonra kapatıldı         
09:13
Mantar toplamaya giden yaşlı adama domuz saldırdı! Kanlar içerisinde köy meydanına geldi Mantar toplamaya giden yaşlı adama domuz saldırdı! Kanlar içerisinde köy meydanına geldi         
09:11
Geç kalan Paşinyan'ı bekleyen Putin ve Aliyev arasında dikkat çeken sohbet Geç kalan Paşinyan'ı bekleyen Putin ve Aliyev arasında dikkat çeken sohbet         
09:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla nakdi ücret desteği ile istihdam teşviki ödemeleri yüzde 21,56 arttı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla nakdi ücret desteği ile istihdam teşviki ödemeleri yüzde 21,56 arttı         
02:56
İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Türk aktör Can Yaman ile yakalandı İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Türk aktör Can Yaman ile yakalandı         
19:56
Ünlü fenomen Ümmü Seif ne demek istedi? Çektiği son videodaki el hareketi Türkiye ve dünyada trend listesine girdi Ünlü fenomen Ümmü Seif ne demek istedi? Çektiği son videodaki el hareketi Türkiye ve dünyada trend listesine girdi         
16:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2021 13:28:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Japonya'da Covid-19 nedeniyle 7 eyalette daha OHAL ilan edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei