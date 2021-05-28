Japonya'da Covid-19 OHAL, 20 Haziran'a kadar uzatıldı - Son Dakika

Japonya'da hükümet Covid-19 salgını nedeniyle ülkenin 9 eyaletinde 31 Mayıs'ta son bulması beklenen OHAL'inin süresini 20 Haziran'a kadar uzatma kararı aldı.

Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için geri sayım sürerken, Japonya'da hükümetten kritik bir tedbir kararı geldi. Enfeksiyon sayılarında yeterli düşüşün sağlanamaması ve sağlık sistemi üzerindeki yükün varlığını sürdürmesi nedeniyle Tokyo ve Osaka dahil ülkenin 9 eyaletinde bu ay sonunda sona ermesi öngörülen toplamda 10 eyaletinde uygulanan olağanüstü halin (OHAL) süresinin uzatılmasına karar verildi. Salgın nedeniyle tartışma konusu olan Tokyo Olimpiyatları'nın başlamasına 2 aydan daha kısa bir süre kala alınan kararla ilgili konuşan Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, enfeksiyonların Tokyo ve Osaka gibi bazı bölgelerde azalmasına rağmen, genel olarak durumun öngörülemez olduğuna dikkat çekti. Covid-19 konusunda hükümete danışmanlık yapan uzman kurulunun görüşleri doğrultusunda alınan karar kapsamında OHAL'in Tokyo, Osaka, Kyoto, Hyogo, Aichi, Fukuoka, Hokkaido, Okayama ve Hiroshima'da 20 Haziran'a dek süreceği kaydedildi.

10 EYALETTE SÜRECEK

Japonya'da hükümet 25 Nisan'da ülkenin salgın başından bu yana hayata geçirilen 3. OHAL'ini Tokyo, Osaka, Kyoto ve Hyogo'da yürürlüğe koymuş, 11 Mayıs'ta sona ermesi öngörülen kararın süresi 31 Mayıs'a kadar uzatılarak kapsamına Aichi, Fukuoka, Hokkaido, Okayama ve Hiroshima'da dahil edilmişti. OHAL uygulaması son olarak Okinawa'yı da kapsarken, bölgede kararın 20 Haziran'a dek süreceği açıklanmıştı. Son kararla birlikte OHAL 10 eyaletin tamamında 20 Haziran'da sona ermiş olacak.

YOĞUN SALGIN TEDBİRLERİ

OHAL kararı kapsamında restoran ve benzeri işletmelerden alkol servisini durdurmaları ve çalışma saatlerini kısıtlamaları talep edilirken, alışveriş merkezlerinden de günlük ihtiyaçların satıldığı bölümler dışında geçici olarak kepenk kapatmaları istenmişti. Şirketlere personelini evden çalışmaya teşvik etme çağrısı yapan hükümet, halka yönelik "evde kal" çağrıları da yinelemişti. Kitlesel etkinliklere katılım da geçici olarak kısıtlanmıştı.

Olimpiyatlara günler kala kritik karar

Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nın başlangıç tarihi olan 23 Temmuz'a sayılı günler kala vaka sayılarında yeterli düşüşün sağlanamaması kamuoyunun bazı kesimlerinden eleştirilere neden olmuş, OHAL tedbirlerine rağmen dev organizasyonun gerçekleştirilebileceğinin açıklanması salgına dair endişeleri artırmıştı. Japonya hükümeti ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ise organizasyonun yoğun salgın tedbirleri kapsamında hayata geçirileceğini vurgulamıştı.

Japonya'da Covid-19 vakalarının toplam sayısı bugün itibariyle 738 bin 987'ye yükselmiş, ölü sayısı da 12 bin 834'e ulaşmıştı.

(Burak Ersoy/İHA)