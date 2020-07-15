Japonya'da Covid-19 OHAL'den sonra zirve yaptı - Son Dakika

Japonya'da Covid-19 OHAL'den sonra zirve yaptı

Japonya'da bugün, OHAL uygulamasının sona erdiği 25 Mayıs'tan bu yana görülen en yüksek günlük Covid-19 vak'a sayısına ulaşıldı.

Japonya'da bugün, OHAL uygulamasının sona erdiği 25 Mayıs'tan bu yana görülen en yüksek günlük Covid-19 vak'a sayısına ulaşıldı. Ülke genelinde doğrulanan 449 yeni enfeksiyon, toplam bilançoyu 23 bin 720'ye taşıdı.

Haseke'de terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlama gerçekleşti
15 Temmuz Şehitler Makamı ziyaretçi akınına uğradı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet

Dünya genelinde yaklaşık 13.5 milyon kişiye bulaşarak 580 bin üzerinde ölüme neden olan Covid-19'a dair Japonya'da yaşanan ikinci dalga endişesi büyüyor. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, ülkede virüs nedeniyle ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) kaldırıldığı 25 Mayıs'tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vak'a sayısına ulaşıldı. Bugün 165'i başkent Tokyo, 61'i Osaka ve 41'i Kanagawa eyaletlerinde olmak üzere Japonya genelinde 449 kişide korona virüse rastlandı. Son vak'alar karantina gemisi ve havaalanlarındaki karantina istasyonlarında belirlenen enfeksiyonlar dahil olmak üzere toplam bilançoyu 23 bin 720'ye taşırken, ülkede bugüne dek 997 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

ENDİŞE HAKİM

Japonya'da konser ve maç gibi toplu etkinliklerde bir araya gelmesine izin verilen izleyici sayısı geçen hafta binden 5 bine çıkarılmış, karar kamuoyunda virüsün yayılmasına sebep olabileceği gerekçesiyle endişelere neden olmuştu. Japonya hükümetinin önümüzdeki hafta başlatmayı planladığı iç turizmi teşvik kampanyası da bazı kesimlerin tepkisini çekmişti. Son olarak, başta başkent Tokyo'da olmak üzere yeni vak'aların kaynağı olarak görülen eğlence mekanlarına yönelik yaptırım uygulanması gündeme gelmişti.

(Burak Ersoy/İHA)

Koronavirüs, Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 15:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Japonya'da Covid-19 OHAL'den sonra zirve yaptı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:03 Haseke'de terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlama gerçekleşti 21:57 15 Temmuz Şehitler Makamı ziyaretçi akınına uğradı 21:39 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet 21:27 Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu 20:56 15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu 20:44 Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi 20:36 Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi 19:41 Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:22 Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor 19:16 Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:37 Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:23 Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı 16:13 Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar
Haseke'de terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlama gerçekleşti
22:03
15 Temmuz Şehitler Makamı ziyaretçi akınına uğradı
21:57
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
21:39
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
21:27
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
20:56
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
20:44
Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi
20:36
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
19:41
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
19:22
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
19:16
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 22:49:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Japonya'da Covid-19 OHAL'den sonra zirve yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]