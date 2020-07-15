Japonya'da Covid-19 OHAL'den sonra zirve yaptı - Son Dakika

Japonya'da bugün, OHAL uygulamasının sona erdiği 25 Mayıs'tan bu yana görülen en yüksek günlük Covid-19 vak'a sayısına ulaşıldı. Ülke genelinde doğrulanan 449 yeni enfeksiyon, toplam bilançoyu 23 bin 720'ye taşıdı.

Dünya genelinde yaklaşık 13.5 milyon kişiye bulaşarak 580 bin üzerinde ölüme neden olan Covid-19'a dair Japonya'da yaşanan ikinci dalga endişesi büyüyor. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, ülkede virüs nedeniyle ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) kaldırıldığı 25 Mayıs'tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vak'a sayısına ulaşıldı. Bugün 165'i başkent Tokyo, 61'i Osaka ve 41'i Kanagawa eyaletlerinde olmak üzere Japonya genelinde 449 kişide korona virüse rastlandı. Son vak'alar karantina gemisi ve havaalanlarındaki karantina istasyonlarında belirlenen enfeksiyonlar dahil olmak üzere toplam bilançoyu 23 bin 720'ye taşırken, ülkede bugüne dek 997 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

ENDİŞE HAKİM

Japonya'da konser ve maç gibi toplu etkinliklerde bir araya gelmesine izin verilen izleyici sayısı geçen hafta binden 5 bine çıkarılmış, karar kamuoyunda virüsün yayılmasına sebep olabileceği gerekçesiyle endişelere neden olmuştu. Japonya hükümetinin önümüzdeki hafta başlatmayı planladığı iç turizmi teşvik kampanyası da bazı kesimlerin tepkisini çekmişti. Son olarak, başta başkent Tokyo'da olmak üzere yeni vak'aların kaynağı olarak görülen eğlence mekanlarına yönelik yaptırım uygulanması gündeme gelmişti.

(Burak Ersoy/İHA)