Japonya'da Covid-19 salgınında 7. dalga

Covid-19 salgınında 7. dalgayı yaşayan Japonya'da günlük vaka sayısı şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaşarak 152 bin 535'e yükseldi.

Japonya'da, Covid-19 vakalarında son günlerde yaşanan patlama ile salgında 7. dalga endişesi büyürken, günlük vaka sayısında rekor kırıldı. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, son 24 saatte ülke genelinde 152 bin 535 yeni enfeksiyon doğrulandı. Salgının başından bu yana görülen en yüksek vaka sayısı, ülke genelindeki toplam bilançoyu 10 milyon 630 bin 647'ye taşırken, 53 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı da 31 bin 715'e yükseldi.

İLK KEZ YÜZ BİNİ AŞMIŞTI

Japonya'daki günlük vaka sayısı geçtiğimiz 15 Temmuz'da, Şubat ayından bu yana ilk kez 100 bin sınırını aşarak 103 bin 311 olmuştu. Japonya Başbakanı Fumio Kishida ise, hükümetin yüksek alarm seviyesinde kalmayı sürdürerek sağlık sistemini güçlendirmeye devam edeceğini ve sosyo-ekonomik faaliyetlerin normale dönmesine yönelik çabaları destekleyeceğini söylemişti. İnsanların sosyal hayatını kısıtlamayı düşünmediklerinin altını çizen Kishida, 60 yaş ve üzeri kişiler ile kronik sağlık sorunu bulunan 18 yaş üzeri hastalara uygulanan 4. doz aşının, yaşlı bakım tesislerinde çalışan kişiler ile sağlık personeli için de erişilebilir hale geleceğini ifade etmişti. Öte yandan, merkezi hükümetin, eyalet yönetimlerinden insanların yaz tatili sezonunda seyahat etmeden önce tren istasyonları ve havaalanlarında ücretsiz test yaptırmalarını sağlayacak 100'ü aşkın test merkezi kurmalarını isteyeceği kamuoyuna yansımıştı.

(Burak Ersoy - İHA)