Japonya'da Covid-19 salgınında korkutan gelişme - Son Dakika

Japonya'da Covid-19 salgınında korkutan gelişme

18.11.2020 13:37
Japonya'da Covid-19 salgınında korkutan gelişme, System.String[]

Japonya'da günlük Covid-19 vakalarının sayısı salgının başından bu yana ilk kez 2 bini aştı.

Japonya'da günlük Covid-19 vakalarının sayısı salgının başından bu yana ilk kez 2 bini aştı. Ülke genelinde korona virüs taşıyan kişi sayısı124 bin 244'e, toplam can kaybı sayısı ise bin 945'e ulaştı.

Japonya'da, korona virüs salgınının seyrine dair endişe verici bir gelişme daha yaşandı. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, ülke genelinde günlük vaka sayısı ilk kez 2 bin sınırını aşarak 2 bin 189'a ulaştı. Son gelişmeler ile Japonya'da şimdiye kadar korona virüsten enfekte olan kişi sayısı 124 bin 244'e yükselirken, son 24 saatte 12 hastanın daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısı da bin 945'e ulaştı.

BU EYALETLERDE RİSK BÜYÜK

Vaka sayılarının bölgelere göre dağılımında, 35 bin 722 doğrulanmış enfeksiyon ile salgından en fazla etkilenen eyalet Tokyo olurken, onu 16 bin 36 vaka ile Osaka izledi. Kanagawa'da 10 bin 574'e ulaşan bilanço, Aichi de ise 8 bin 55'e yükseldi. 7 bin 119 vaka ile listede üst sıralarda yer alan Saitama'yı ise son günlerde vaka sayısında patlama yaşanan Hokkaido takip etti. Hokkaido'da Covid-19'dan enfekte olmuş kişi sayısı 6 bin 113'e ulaştı.

TOKYO REKOR KIRMIŞTI

Bugün öğle saatleri itibariyle tüm zamanların günlük vaka rekorunu kıran Tokyo'da 493 enfeksiyon kayda geçmiş, dev metropoldeki alarm seviyesinin en üst düzeye çıkarılacağı açıklanmıştı. Son günlerde binin üzerinde seyreden günlük Covid-19 enfeksiyonları, Japonya'da "yeni dalga" endişelerini güçlendirirken, ülkenin Korona Virüsle Mücadeleden Sorumlu Bakanı Yasutoshi Nishimura, iş dünyasına salgın tedbirlerini teşvik etme çağrısında bulunmuştu. Hokkaido Eyaleti'nin merkezi Sapporo'da ise yerel otoriteler halka "evde kalın" çağrısı yapmıştı.

(Burak Ersoy/İHA)

Japonya'da Covid-19 salgınında korkutan gelişme

Koronavirüs, Japonya, Tokyo, yerel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Japonya'da Covid-19 salgınında korkutan gelişme - Son Dakika


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