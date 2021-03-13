Japonya'da Covid-19'un farklı bir mutasyonu görüldü - Son Dakika

Japonya'da Covid-19'un farklı bir mutasyonu görüldü

13.03.2021 11:07
Japonya'da Covid-19'un farklı bir mutasyonu görüldü, System.String[]

Filipinler'den Japonya'ya dönen bir yolcuda Covid-19'un farklı bir mutasyonunun doğrulandığı bildirildi.

Filipinler'den Japonya'ya dönen bir yolcuda Covid-19'un farklı bir mutasyonunun doğrulandığı bildirildi. Mutasyonun, ilk olarak İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da ortaya çıkan mutasyonlardan farklı özellikler taşıdığı, ancak benzer bir risk oluşturduğu açıklandı.

Covid-19 salgınında virüsün farklı mutasyonları ülkeleri alarma geçirirken, Japonya'da korona virüsün farklı bir türünün ilk kez doğrulandığı bildirildi. Japonya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şubat ayında Filipinler'den dönen bir yolcuda Covid-19'un yeni bir türüne rastlandığı kaydedildi. Söz konusu türün ilk olarak İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da keşfedilenlerden farklı özellikler taşıdığı öğrenilirken, aşılama yoluyla kazanılanlar da dahil olmak üzere nötralize edici antikorlara daha dirençli olabilmesi nedeniyle, bilinen mutasyonlarla benzer bir risk oluşturduğu aktarıldı.

Semptom göstermedi

Virüsten enfekte olduğu tespit edilen 60'lı yaşlardaki erkek yolcunun 25 Şubat'ta Tokyo yakınlarındaki Narita Havalimanı'na vardığı ancak semptom göstermediği ifade edilirken, havalimanı karantinasında yapılan testte pozitif sonuç verdiği açıklandı. Japonya Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIID) salgın önleme tedbirleri kapsamında sınır güvenliğinin önemine dikkat çekerken, söz konusu türün Japonya'da yayılıp yayılmadığını belirlemek üzere genetik incelemelerin başlatıldığı aktarıldı.

Riskli mutasyonlarla benzer kabul edilebilir

NIID'den yapılan açıklamada, Filipinler'den gelen yolcuda tespit edilen mutasyonun, Filipinler'deki son Covid-19 dalgasının nedeni olup olmadığının bilinmediği vurgulanırken, buna rağmen virüsün fark edilmeden yayılıyor olabileceği uyarısı yapıldı. Genetik farklılıklar barındıran söz konusu mutasyonun, İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya mutasyonlarında bulunan türdeki mutasyonları içerdiği için endişe verici Covid-19 mutasyonları ile benzer kabul edilebileceği konusunda uyarı yapıldı. NIID, hakkında yeterli veri olmaması nedeniyle söz konusu mutasyonun "yeni mutasyon türü" olma kriterlerini karşılamadığını hatırlattı.

Mutasyon Covid-19 vakaları artıyor

Japonya Sağlık Bakanlığı Salı günü itibarıyla ülkenin 47 eyaletinin 21'inde tespit edilen mutasyon Covid-19 vakalarının sayısının 271'e yükseldiğini açıklamış, söz konusu sayıdan bağımsız olarak havaalanı karantinalarında da 74 mutasyon Covid-19 vakasının tespit edildiği bildirilmişti. Ülkede virüsün farklı türlerinden enfekte olan toplam kişi sayısı 345'e ulaşmıştı.

Japonya'da toplam Covid-19 vaka sayısı dün itibarıyla 446 bin 318'e yükselmiş, 8 bin 535 kişi ise hayatını kaybetmişti. - TOKYO

Koronavirüs, Filipinler, England, Japonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Japonya'da Covid-19'un farklı bir mutasyonu görüldü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yurtdışında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın cenazesi Türkiye'ye getirildi Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak partiye dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak Çağatay Ulusoy, Kağıttan Hayatlar filmindeki performansıyla Twitter'da trend oldu AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı Milyoner aşkı için ne yapacağı şaşıran Şeyma Subaşı, "Sevgilimin malıyım" yazılı kıyafetle poz verdi Ücretli poşetlere logo ve slogan düzenlemesi! Kriterleri sağlamayan satılamayacak Sevgililerin tartışması kanlı bitti! 23 yaşındaki Bensu, tek kurşunla hayatını kaybetti Müge Anlı, eniştesinin ormanda tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı
Süleyman Soylu'nun annesinin ölüm nedeninin, kalp yetmezliği olduğu ortaya çıktı Süleyman Soylu'nun annesinin ölüm nedeninin, kalp yetmezliği olduğu ortaya çıktı         
12:15
İstanbul'da kripto para çetesine operasyon: 119 Çinli gözaltına alındı İstanbul'da kripto para çetesine operasyon: 119 Çinli gözaltına alındı         
11:07
Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti         
11:03
İstanbul'da Osmanlı döneminden kalma tarihi köşk 85 milyon liraya satışa çıkarıldı İstanbul'da Osmanlı döneminden kalma tarihi köşk 85 milyon liraya satışa çıkarıldı         
10:38
İş dünyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'ekonomi reformlarını' değerlendirdi İş dünyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'ekonomi reformlarını' değerlendirdi         
10:28
Belhanda'nın veda paylaşımındaki Fatih Terim detayı dikkat çekti Belhanda'nın veda paylaşımındaki Fatih Terim detayı dikkat çekti         
09:57
Müşteriye Müşteriye "Salak" diyen kasiyer, tazminatsız işten kovuldu         
09:36
Oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldüren adamın ifadesi ortaya çıktı: Bir anda oldu, pişmanım Oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldüren adamın ifadesi ortaya çıktı: Bir anda oldu, pişmanım         
09:04
Bursa'da tırın araçları biçtiği zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi Bursa'da tırın araçları biçtiği zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi         
00:33
Hava üssüne giren alkollü subay, arabasıyla savaş uçağına çarptı Hava üssüne giren alkollü subay, arabasıyla savaş uçağına çarptı         
23:16
Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı         
20:03
Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı         
19:44
'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş 'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş         
19:01
Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı         
15:54
Çocuklar ağlarken gülerek izlediler! Antalya'daki kreş şiddetinin görüntüleri ortaya çıktı Çocuklar ağlarken gülerek izlediler! Antalya'daki kreş şiddetinin görüntüleri ortaya çıktı         
15:01
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi         
14:28
Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı         
14:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2021 12:22:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Japonya'da Covid-19'un farklı bir mutasyonu görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei