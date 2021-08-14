Japonya'da Covid-19 vaka sayısı iki gün üst üste 20 bini aştı - Son Dakika

Japonya'da günlük Covid-19 vakalarının sayısı art arda 2 gün boyunca 20 bini aştı. Ülkede dün rekor sayıda 20 bin 365 vaka görülürken, son 24 saatte ise 20 bin 151 yeni vaka tespit edildi.

Korona virüs vakalarında son haftalarda görülen artışla gündeme gelen Japonya'da ülke genelinde toplam enfeksiyon sayısı 2 gün üst üste 20 bin sınırını aştı. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre son 24 saatte 20 bin 151 vaka kayda geçerken, söz konusu vakalar ülke geneli bilançoyu 1 milyon 130 bin 771'e taşıdı. Son 24 saatte 17 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı da 15 bin 414'e yükseldi.

Dün rekor vaka kaydedilmişti

Japonya'da günlük Covid-19 enfeksiyonlarının sayısı ülkede ilk vakanın tespit edildiği 16 Ocak 2020'den bu yana ilk kez dün 20 bini aşmış, rekor sayıda 20 bin 365 vaka kayda geçmişti. Nüfusunun yaklaşık yüzde 37'sinin tam olarak aşılandığı ülkede gözlenen vaka artışı, yeni dalga endişelerini arttırmıştı. Tokyo başta olmak üzere yoğun nüfuslu şehirlerde hastane doluluk oranlarının yüksek seviyelere ulaştığı kamuoyuna yansırken, Japonya hükümeti ise geçtiğimiz hafta durumu ağır olmayan hastalardan iyileşme sürecini evde geçirmelerinin isteneceğini açıklamıştı.

(Burak Ersoy/İHA)