Japonya'da Covid-19 vakaları 2 gün üst üste rekor kırdı: 2 bin 898 yeni vaka - Son Dakika

Japonya'da günlük Covid-19 vakalarının sayısı 2 gün üst üste rekor kırdı. Ülkede bugün, şu ana kadar görülen en yüksek sayı olan 2 bin 898 vaka doğrulandı, can kaybı sayısı ise 2 bin 500 sınırını aştı.

Covid-19 salgınının ikinci dalgasıyla mücadele eden ülkelerden Japonya'da, dün 2 bin 811 korona virüs enfeksiyonu ile vaka rekoru kırılmış. Ülkeden bugün de endişe verici bir haber geldi. Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, günlük vaka sayısı 2 gün üst üste rekor seviyeye ulaşarak, bugün 2 bin 898 olarak belirlendi. Son gelişme ile birlikte ülkede şimdiye dek korona virüse yakalanan kişi sayısı 173 bin 54'e ulaştı.

Öte yandan son 24 saatte 12 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kayıplarının sayısı da 2 bin 512'ye çıktı.

ÜÇÜNCÜ DALGA

Hokkaido'daki büyük şehirlerin yanı sıra Tokyo ve Osaka gibi kentlerde geçtiğimiz aydan bu yana görülen vaka sayısı artışı uzmanlar tarafından "3. dalga" olarak yorumlanmış, Japonya'nın korona virüsle mücadeleden sorumlu bakanı Yasutoshi Nishimura 25 Kasım'da yaptığı açıklamada 3 haftalık sürecin sağlık sistemini koruma ve virüsün yayılmasını önlemede kritik öneme sahip olduğunu açıklamıştı.

ASKER DESTEK VERİYOR

Son olarak Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) hemşireleri sağlık personeli açığını gidermek üzere kitle enfeksiyonlarının görüldüğü Hokkaido'ya gönderilmiş, SDF'ye bağlı sağlık personelinin ilerleyen günlerde Osaka'da da görev alacağı ifade edilmişti.

(Burak Ersoy/İHA)