Japonya'da da "gizemli solunum yolu hastalığına" rastlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Japonya'da da 'gizemli solunum yolu hastalığına' rastlandı - Son Dakika

Japonya'da da "gizemli solunum yolu hastalığına" rastlandı

6 saat önce

Japonya'da, Çin ziyareti sonrası zatürre nedeniyle tedavi altına alınan bir kişide, Çin'de ortaya çıkan "gizemli hastalığın" muhtemel sebebi olarak görülen yeni koronavirüse rastlandığı belirtildi.

Japonya'da da

Japonya'da, Çin ziyareti sonrası zatürre nedeniyle tedavi altına alınan bir kişide, Çin'de ortaya çıkan "gizemli hastalığın" muhtemel sebebi olarak görülen yeni koronavirüse rastlandığı belirtildi.

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığından yapılan açıklamada, ateş ve öksürüğü olan kişinin, 6 Ocak'ta Çin'in Vuhan kentinden Japonya'ya döndüğü ve şikayetlerinin devam etmesi üzerine 4 gün sonra hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Çekilen röntgen sonucu hastada zatürre bulgularına rastlandığı, yapılan testlerde, Vuhan'daki salgında görülen koronavirüsün aynısının tespit edildiği kaydedildi.

Kanagawa bölgesinde yaşadığı ve 30'lu yaşlarında olduğu belirtilen Çinli hastanın, semptomlarının azalmaya başlamasıyla taburcu edildiği ifade edildi.

Bakanlığın bulaşıcı hastalık birimi yetkililerinden Eiji Hinoşita, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın Vuhan'da, hastalıkla ilişkilendirilen deniz ürünleri pazarına gitmediğini ancak ziyareti esnasında kaldığı yerde zatürre semptomları görülen en az bir kişiyle "yakın teması" olduğunu söylediğini aktardı.

Çin'de "gizemli hastalık" nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetmişti

Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde yıl başından bu yana 41 kişide görülen yeni bir koronavirüsün neden olduğu zatürreden ilk ölüm, 9 Ocak'ta yaşanmıştı.

Vuhan'da ortaya çıkan salgın, 2002 ve 2003'te yüzlerce kişinin ölümüne yol açan şiddetli akut solunum yolu sendromuna (SARS) salgınını hatırlattığından ülkede endişeye yol açmıştı.

Diğer yandan, yerel yetkililer, Vuhan kentinde onlarca kişide görülen hastalığın, SARS olmadığını belirtmiş ve yapılan ilk incelemelerin hastalığın SARS, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS), influenza, kuş gribi ve adenovirus olma ihtimalini ortadan kaldırdığını ifade etmişti.

Vuhan dışında Hong Kong, Tayvan, Güney Kore ve Tayland'da da bu hastalığın belirtilerini gösteren kişiler tedavi altına alınmıştı.

Çin dışında rastlanan vakalarda hastaların Vuhan'a seyahat etmiş kişiler olması, salgın ihtimalini güçlendiriyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

100 Bin Sosyal Konut Projesi için kuralar Şubat'ta çekilecek
İstanbul Fırıncılar Odası ekmeğin 1 lira 50 kuruş olmasını talep etti e-Devlet'te kullanıcı sayısı 45 milyonu aştı Bakan Akar, İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Son Dakika Haberleri
18:45 DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika
18:44 Çocuklar oynasın diye Toroslar'dan kamyonlarla kar taşıdılar - Son Dakika
18:43 Eskişehir'de telefonla dolandırıcılığa 4 tutuklama - Son Dakika
18:42 Eskişehir'de dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
18:41 Ormanda tartıştığı arkadaşını vurdu - Son Dakika
18:08 Eski başyaver Bekir Furkan Özdaban'ın cezası belli oldu - Son Dakika
17:15 Öldürdüğü kadını kanepenin altına sakladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 18:50:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Japonya'da da "gizemli solunum yolu hastalığına" rastlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]