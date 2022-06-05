Ağrılı Esnaf: 'Caminin Abdesthanesine Eleman Alınacak, Ekrem Çelebi. Yani Biz Bu Ekrem Çelebi'den Bir Türlü Kurtulamadık'

Kaynak: AA

Milletvekili, Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Japonya'da Danışman Meclisi seçimleri kampanya dönemi 22 Haziran'da başlıyor - Son Dakika

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