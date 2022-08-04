Japonya'da sel ve heyelan uyarısı - Son Dakika
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Japonya'da sel ve heyelan uyarısı

04.08.2022 09:48

Japonya'da devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), bu sabaha karşı birçok bölge için 1'inci derece sel ve heyelan riski uyarısı yayınladı.

Japonya'da devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), bu sabaha karşı birçok bölge için 1'inci derece sel ve heyelan riski uyarısı yayınladı.

Japonya'nın farklı kesimlerinde yaklaşık 2 haftadır devam eden şiddetli yağışlar bu kez ülkenin Fukui, Yamagata, Niigata, Fukushima, Ishikawa ve Toyama eyaletlerini vurdu. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) bu sabaha karşı birçok bölge için 1'inci derece sel ve heyelan riski uyarısı yayınlarken, mevsim normallerinin üzerindeki yağışlar nehirlerdeki su seviyesinin kritik düzeye ulaşmasına neden oldu. Şiddetli yağış ve nehir taşkınları bazı bölgelerde su baskınlarına sebep olurken, selin meydana geldiği bölgelerde araçların trafikte ilerlemekte güçlük çektiği anlar amatör kameralara yansıdı. Ayrıca kırsal kesimlerde meydana gelen toprak kaymaları da ulaşımda aksamalara neden oldu. Demiryolu ulaşımını da etkileyen şiddetli yağışlar nedeniyle Yamagata hızlı tren hattı üzerindeki Fukushima İstasyonu ile Shinjo İstasyonu arasındaki tüm seferler geçici olarak askıya alındı. Yetkililer, riskli bölgelerde yaşayan sakinleri tahliye emirlerine karşı hazırlıklı olmaya çağırırken, muhtemel ani sel baskınlarına karşı tetikte olma çağrısı yapıldı.

Japonya'nın farklı kesimlerinde geçtiğimiz ayın ortalarından bu yana etkisi devam eden mevsim normallerinin üzerindeki yağışlar hayatı olumsuz etkilemişti. Birçok bölgede sel ve heyelanlar nedeniyle maddi hasar meydana gelirken, 500 bini aşkın kişiye tahliye çağrısı yapılmıştı. Şiddetli yağışlar son olarak dün Aomori, Iwate ve Akita eyaletlerinde su baskınları ve toprak kaymalarına neden olmuştu.

(Burak Ersoy/İHA)

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Kaynak: İHA

Japonya, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'da sel ve heyelan uyarısı - Son Dakika

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