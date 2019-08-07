Japonya'da dini festival öncesi dev Buda heykeli temizlendi
1 saat önce
Japonya'nın tarihi başkentlerinden biri olan Nara'da bulunan Todaiji tapınağındaki 15 metrelik Buda heykeli her yıl olduğu gibi bu sene de 7 Ağustos'ta temizlendi.
Japonya
'nın tarihi başkentlerinden biri olan Nara'da bulunan Todaiji tapınağındaki 15 metrelik Buda heykeli her yıl olduğu gibi bu sene de 7 Ağustos'ta temizlendi
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:15
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