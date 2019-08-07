Son Dakika Haberleri: Japonya'da dini festival öncesi dev Buda heykeli temizlendi
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Japonya'da dini festival öncesi dev Buda heykeli temizlendi

1 saat önce

Japonya'nın tarihi başkentlerinden biri olan Nara'da bulunan Todaiji tapınağındaki 15 metrelik Buda heykeli her yıl olduğu gibi bu sene de 7 Ağustos'ta temizlendi.

Japonya'nın tarihi başkentlerinden biri olan Nara'da bulunan Todaiji tapınağındaki 15 metrelik Buda heykeli her yıl olduğu gibi bu sene de 7 Ağustos'ta temizlendi
Japonya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:15 
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